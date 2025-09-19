(ВИДЕО) МИЛУНКУ ИЗ ИВАЊИЦЕ ПРОСИЛО 300 МУШКАРАЦА Мештани је хвале, а она и даље није нашла правог! Писма долазила из Аустрије, Француске, а она дала САВЕТ ДАНАШЊИМ ВЕСТИМА

Верује, међутим, да ће се појавити онај прави због кога ће јој срце заиграти иако се ближи 60-ој.

- Не знам одакле нису долазили и колико их је долазило. Мислим, више него ово косе што носим на глави. Не бих знала одакле, не бих могла да кажем једно село или један град, једно место одакле неко није долазио - испричала је Милунка за инфолигу.рс.

На питање да ли је неко од просаца долазио и ван Србије, она открива:

- Јесте, имала сам их из Немачке, из Америке, из Француске, одакле још не знам. Имам писма од тада, у њима пише све. Нисам се одлучила, јер нисам нашла оно што сам хтела - открива Милунка.

Фото: Screenshot YT Info LIGA Ivanjica

А било је ту озбиљних удварача, шале и виђања који су дошли више из радозналости, али и оних који су желели да пробају срећу у планинском селу.

- Неко је знао да нешто донесе, да узврати букет цвећа, неко је знао, а неко није знао ни да се постави, није знао ни да пита, ни да дође. Нисам могла то да схватим. Било ми је непријатно док сам кувала кафу да их послужим и једва сам чекала да им погледам леђа, само да изађу из куће да их не видим - прича Милунка.

Мештани села је хвале.

- Вредна јесте, нема шта! Направила је и кућу и шталу, све на својим леђима. Донела је воду и ризлу, Све сама. Долазили су из свих крајева Србије, не одавде само. Највероватније су са стране, нисмо тражили никоме личну карту, али долазили су да је питају и са стране - потврђују.

Једни су покушали да је освоје песмом, други обећањима о животу и иностранству, трећи даровима...Али Милунки срце није заиграло.

Савет данашњим женама

На питане која је њена порука данашњим девојкама и женама, како треба да бирају човека са којим ће да поделе, Милунка одговара:

- Па треба да бирају оно што им је срцу драго. Оно куд их срце вуче ако мисли и види да може са тим човеком будућност да гради. Иди за тога ако га волиш, ако га цениш, ако га поштујеш, ако мислиш да ти је друг. Ако немаш ништа, гола ледина, чиста ледина, значи направићеш кућу, скући ћеш се. Ако одеш за неку барабу, значи да нађеш Титове дворе, ти ћеш то разрушити.



