ПОЧИЊЕ НАЈВЕЋЕ НАЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА МЛАДЕ ИНОВАТОРЕ Пријави се за Галаксија куп до 17. октобра!
Почиње пријављивање за десети, јубиларни циклус Галаксија купа, највећег националног такмичења електротехничких школа које организује Заједница електротехничких школа Србије (ЗЕТШС) у сарадњи са Нордеус фондацијом и партнерима из привреде, УниКредит Банком као главним партнером и компанијом Бош Србија.
Пријаве су отворене до 17. октобра, а од ове године подносе се путем новог званичног сајта: www.galaksijakup.rs.
Тимови од највише три ученика, уз наставника-ментора, имаће прилику да кроз радионице, обуке и менторски рад развијају иновативна решења, а најбољи ће их представити на финалном догађају у Зајечару, у марту 2026. године.
Током претходних девет циклуса, кроз Галаксија куп прошло је више од 600 ученика и наставника из више од 60 електротехничких школа широм Србије. Програм је постао мост између образовања и индустрије, а посебно је оснажен кроз сарадњу са партнерима из привреде, који су унели нова знања и методологије у рад са младима.
Прошлогодишње издање донело је највећу промену до сада прешавши у вишемесечни едукативни програм са радионицама design thinking-a, обукама презентационих и предузетничких вештина и менторским радом са стручњацима из компаније Бош. Финале у Вршцу окупило је 30 тимова из целе земље, док су најбољи награђени Мејкерс лабовима, Галаксија рачунарима и студијским посетама водећим компанијама.
Јубиларно, десето издање Галаксија купа донеће ново финале, у марту 2026. године у Зајечару. Оно је вредна прилика да се сви најбољи тимови из целе земље повежу, инспиришу једни друге, али и много науче, као и да своје технолошке иновације у најбољем светлу представе публици и стручном жирију.
Најуспешније тимове и овог пута очекују вредне награде и прилике да се повежу са стручњацима из индустрије и стичу практична искуства доприносећи модернизацији својих школа.