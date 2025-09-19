"ЈЕВРЕЈИМА НИЈЕ ДОЗВОЉЕН УЛАЗ" Језива порука мржње осванула на радњи у Немачкој! Власнику прети три до пет година затвора или новчана казна
У Фленсбургу, на северу Немачке, власник радње окачио је антисемитски знак у свој излог, што је изазвало покретање кривичне пријаве. Знак је брзо уклоњен, али питање антисемитизмау Немачкој постаје све већи проблем.
- Јеврејима није дозвољен улаз! Ништа лично, без антисемитизма, једноставно вас не могу поднети - писало је на натпису.
Власник радње је изјавио да изражава лични став о догађајима у Појасу Газе, па је негирао оптужбе за антисемитизам.
Казне су од три до пет година
Фленсбургско тужилаштво покренуло је истрагу због подстицања мржње, за шта власнику прети новчана казна или до пет година затвора.
Према немачком закону, Фолксверхецунг (подстицање мржње или хушкање маса) кажњава се затвором од три до пет година или новчаном казном.
Закон забрањује јавне изјаве или понашања која: нападају људско достојанство одређене групе, вређају или озлоглашавају одређене групе, позивају на мржњу или дискриминацију.
Постоје и одредбе које се односе на јавно вређање верских заједница, њихових обичаја и институција. Поред тога, трговац може имати грађанскоправне последице, као што су: захтев за накнадом штете, губитак лиценце (у зависности од врсте бизниса), могуће санкције локалних власти.
Ако се ради о дискриминацији у контексту пружања услуге, може се применити антидискриминацијски закон, што може довести до прекршајних казни или захтева за надокнадом штете.
У Немачкој 2024. године документовано 8.627 антисемитских инцидената
Према Савезном удружењу института за истраживање и информисање о антисемитизму, у Немачкој је 2024. године документовано 8.627 антисемитских инцидената, што представља пораст од 77% у односу на 2023. годину.
Канцелар Фридрих Мерц повезао је пораст антисемитизма са великим бројем миграната који су стигли у Немачку током последње деценије.
Подршка радикално десној странци Алтернатива за Немачку (АфД) у последњим месецима износи око 25%. Према истраживању јавног мњења, 68% испитаника сматра да ће политичар АфД-а до идуће године преузети власт у некој немачкој савезној земљи.
Анкета је спроведена од стране института Инса за лист Билд.
Избори у 2026. години одржаће се у савезним земљама: Баден-Виртемберг, Порајње-Фалачка, Саска-Анхалт, Берлин и Мекленбург-Западно Поморје. Анкете из априла 2025. показале су да је АфД први пут постала најпопуларнија странка у Немачкој.
Иако је на изборима остварила историјски добар резултат, владу су формирали ЦДУ и ЦСУ, блокирајући радикалну десницу.