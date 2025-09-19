clear sky
ЗА СВРЉИГ И ПРОКУПЉЕ ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА ДВА ВЕЛИКА ПРОЈЕКТА ЗА БОЉИ КВАЛИТЕТ ВОДЕ Министарка Павков: Ово је потребама наше земље да се обезбеди одржив развој у измењеним климатским околностима

19.09.2025. 11:09 11:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
sara pavkov
Фото: Screenshot Instagram sarapavkov.official

Уз подршку Владе Републике Србије Министарство за заштиту животне средине издвојило је средства за финансирање пројеката важних за бољи квалитет вода у општинама Пријепоље и Сврљиг.

Општина Пријепоље је добилa средства за изградњу заштитног зида на десној обале реке Лим и изоловање дела затворене несанитарне депоније Стањевине од високих водостаја, јер се депонија налази непосредно уз реку, навела је на свом Инстаграму министарка Сара Павков.

-Овај пројекат је од великог значаја за заштиту животне средине, не само у Пријепољу, већ и за грађане локалних самоуправа низводно од тог града, јер ће обезбедити да се при високим водостајима део депоније не уруши у реку- написала је.

Општини Сврљиг додељена су средства за изградњу новог артерског бунара ради стабилног снабдевања становника општине пијаћом водом, јер је услед климатских промена смањен капацитет главног водоизворишта и великог броја природних извора воде на територији ове локалне самоуправе.

-Овај пројекат је и практичан пример примене Програма прилагођавања на измењене климатске услове, који смо донели у складу са преузетим међународним обавезама Републике Србије, али и потребама наше земље да се обезбеди одржив развој у измењеним климатским околностима- стоји на друштвеној мрежи.

Сара Павков министарство за заштиту животне средине
Вести Политика
