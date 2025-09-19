СРПСКИ ОНКОЛОШКИ ЦЕНТАР ПОСТАЈЕ ГЛОБАЛНО „СИДРО“ ЗА ОБУКУ ЛЕКАРА И ФИЗИЧАРА Грађанима доступне све новине у лечењу
Већ 20 година уназад Институт за онкологију Војводине сарађује са Међународном агенцијом за атомску енергију (IAEA) на различитим пројектима под руководством професорке медицинске физике Бориславе Петровић – казала је за „Дневник” начелница Одељења Радијационе онкологије у Институту за онкологију Војводине доценткиња др Оливера Иванов.
Она је у име Института ове седмице у Бечу потписала уговор са Међународном агенцијом за атомску енергију.
Како је навела, у протеклом годинама одржано је неколико врло успешних курсева обуке полазника из целог света из области радијационе онкологије и медицинске физике у Институту у оквиру ове сарадње. Након тога је Институт номинован да постане Анкор (енгл. anchor=сидро) центар IAEA.
– Да би здравствена установа постала Анкор центар, мора да пружа врхунске медицинске услуге из области радијационе/нуклеарне медицине и да поседује најсавременију опрему и едуковане стручњаке који могу да едукују друге – навела је др Оливера Иванов.
Потврда и признање од светских лидера да се у нашем Институту пружају услуге из области радијационе медицине на највишем нивоу (доценткиња др Оливера Иванов)
Анкор центар помаже IAEA да едукује и обучи лекаре, физичаре и радиолошке техничаре из целог света у свом центру кроз различите едукативне програме и обуке под менторством врхунских стручњака.
– Потписивањем уговора 16. септембра у седишту Уједињених нација у Бечу Институт за онкологију Војводине је постао Анкор центар IAEA, што представља највећу потврду и признање од светских лидера да се у нашем Институту пружају услуге из области радијационе медицине на највишем нивоу. Након потписивања Уговора учествовали смо у округлом столу као равноправни чланови са представницима најпрестижнијих светских онколошких центара као што су Md Andreson и St. Jude из САД – истакла је др Иванов .
У наредном периоду Институт ће у више планираних пројеката тесно сарађивати са овим центрима, чиме ће бити у прилици да нашим грађанима учини доступним све новине у лечењу онколошких болести, напоменула је др Иванов.