ХАПШЕЊЕ ЗБОГ КОРУПЦИЈЕ Новац Града потрошен на лажне пројекте
Више јавно тужилаштво у Новом Саду обавештава јавност да је дана 19.9.2025. године, у сарадњи Посебног одељења за сузбијање корупције овог тужилаштва и Управе криминалистичке полиције Одељења за борбу против корупције, ухапшен осумњичени M. J. због основа сумње да је извршио продужено кривично дело Злоупотреба положаја одговорног лица из члана 227 Кривичног законика.
У току до сада предузетих радњи у оквиру предистражног поступка, утврђено је да постоје основи сумње да су удружењу грађана „Трг младих Нови Сад“, у којем је осумњичени М. Ј. одговорно лице – заступник, додељена средства од Града Новог Сада за реализацију 4 пројеката, у укупном износу од 1.850.000,00 динара.
Активности на пројектима нису спроведене, већ је сав новац потрошен на штампу брошура, флајера и сл., при чему је осумњичени даваоцима средстава подносио лажне извештаје о правдању утрошка додељеног новца у којима је описивао активности на пројектима које се никада нису десиле (предавања, радионице, мултимедијалне изложбе и др.). На тај начин је Граду Новом Саду нанета имoвинска штeта у укупном износу од 1.850.000,00 динара.
На основу одобрења Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, осумњиченом М. Ј. је одређено задржавања до 48 часова, у ком року ће у складу са законом бити приведен и саслушан у Посебном одељењу за сузбијање корупцијеВишег јавног тужилаштва у Новом Саду.