СРБИЈА НАСТАВЉА ИНТЕНЗИВНУ САРАДЊУ СА КИНЕСКИМ ПАРТНЕРИМА Месаровић: Градимо заједницу наше две државе са заједничком будућношћу
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић изјавила је да Србија наставља интензивну сарадњу са кинеским партнерима.
Месаровић је као члан делегације коју предводи председник Владе Србије, проф. др Ђуро Мацут присуствовала састанку са премијером Владе НР Кине Ли Ћијангом.
-Разговарано је о стратешким темама за даљи развој наше сарадње. Премијери обе земље сагласили су се да је од великог значаја покретање четири глобалне иницијативе на иницијативу председника Си Ђинпинга. Настављамо интензивну сарадњу са нашим кинеским партнерима под вођством председника Александра Вучића. Захваљујући председнику Вучићу и председнику Ђинпингу очекујемо успешан наставак наше сарадње и изградњу заједнице Србије и Кине са заједничком будућношћу. Нека живи пријатељство Србије и Кине - изјавила је Месаровић.