ТАЈФУН КАЛМАЕГИ РАЗОРИО ФИЛИПИНЕ Најмање 66 мртвих СВЕ ЈЕ НЕСТАЛО У ЈЕДНОМ ТРЕНУТКУ
Тајфун Калмаеги разорио је Филипине, а број страдалих порастао је на 66.
Становници најтеже погођене провинције Цебу суочавају се са разарајућим последицама - куће претворене у рушевине, улице су затрпане отпадом, возила су уништена...
У граду Талисај, преживели претражују рушевине, надајући се да ће спасити оно мало што је остало. Међу њима је и Ејлен Окен, 38, која је дошла у своје некадашње насеље и свој дом није затекла...
"Радили смо и штедели за ово годинама, а онда је у тренутку све нестало", рекла је дрхтавим гласом.
Ипак, Окен је истакла да је захвална што су њена породица, укључујући две ћерке, остале неповређене.
Цебу, који је важни туристички центар, у потпуности је разорен.
Међу 66 жртава било је и шест припадника војске чији је хеликоптер пао у Агусан дел Сур на острву Минданао током хуманитарне мисије. Агенција за ванредне ситуације пријавила је 26 несталих и 10 повређених.
Разарање које је изазвао Калмаеги, локално назван Тино, догодило се само месец дана након земљотреса магнитуде 6,9 који је погодио северни Цебу, усмртивши десетине људи и раселивши хиљаде.
Калмаеги, двадеста олуја која је погодила Филипине ове године, благо се интензивирала док је прелазила Јужнокинеско море ка Вијетнаму, где су у току припреме за очекивани долазак тајфуна у петак.
Након што је у уторак рано ујутро стигао до копна, Калмаеги је ослабио, али се прогнозира да ће повратити снагу изнад Јужнокинеског мора, саопштила је државна метеоролошка служба ПАГАСА у последњем билтену.
Више од 200.000 људи евакуисано је широм Visajas региона, укључујући делове јужног Лузона и северног Минданоа, пред олују која је потопила домове и изазвала стравичне поплаве и нестанак струје.
Поплаве у граду Цебу повукле су се касно у уторак, али струје и даље нема у многим местима, а телекомуникационе услуге су биле повремене.
Фотографије приказују апокалиптичне сцене. Радници Црвеног крста иду кроз дубоку воду, неретко користећи чамце да дођу до становника који су остали заробљени. У граду Лилоан, на северним ободима, куће су биле потопљене, а видљиви су били само кровови и горњи спратови.
Сличне сцене стижу из других делова Цебуа, са возилима и улицама под водом.