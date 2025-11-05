ЈАНУАРСКЕ ПЛАТЕ ВЕЋЕ И ДО 15.000 ДИНАРА! Просветарима, здравству и војсци следи повишица, ово је детаљни калкулатор пораста примања у јавном сектору
Сви запослени у јавном сектору од 1. јануара 2026. године добиће повећање зарада за 5,1 одсто, најавио је председник Србије Александар Вучић
То значи да ће већ у фебруару на рачуне месечно у просеку лећи између 4.000 и 15.000 динара више, зависно од радног места и сектора у ком раде.
Председник Вучић је истакао да због велике економске штете, која се мери милијардама, није било могуће веће повећање од 5,1 процента и подсетио да су плате повећане два пута, у марту и октобру.
- Просветари ће примити то повећање. ММФ нам је одобрио да идемо до четири одсто повећања од почетка године. Пензије ће бити увећане за 12,2 одсто од 1. децембра и то ће примити око Божића. Повећање плата у јавном сектору ће бити 5,1 одсто, велика вест, да смо имали већу стопу раста, ишло би и до седам одсто. Велика је економска штета, тешко је то израчунати, али је свакако реч о милијардама евра. Тиме ће просветни радници, с повећањем од 11 одсто, плус пет у марту, плус пет у октобру, 5,1 сада, кумулативно добити повећање од 28,6 одсто. Здравствени осам плус пет, плус 5,1, то је 19,2 одсто кумулативно повећање - рекао је Вучић.
Свако повећање је добро
Да је свако повећање зарада добро, слажу се и запослени у Синдикату здравства. Зоран Савић, председник Синдиката здравства, каже да је свако повећање зарада добродошло, али истиче да је оно релативно мало.
- С обзиром на проценат повећања минималне зараде, ово повећање значи да ће доћи до компресије плата и повећаће се број запослених који примају минималну зараду. Ми смо наше захтеве према државним институцијама проследили још у јуну. Нисмо тражили конкретан проценат повећања, али смо тражили да оно не буде мање од процента повећања минималне зараде - каже Савић.
Подсетимо, минимална зарада у Србији ванредно је повећана од 1. октобра ове године за 9,4 одсто, што значи да је са 53.592 динара (457 евра) повећана на 500 евра или 58.630 динара. Наредно повећање минималца од 10,1 одсто десиће се од 1. јануара 2026. године, када ће минимална зарада у Србији износити 371 динар по радном сату, то јест 550 евра.
Просветари први пут на нивоу просечне зараде
Од процента повећања минималне зараде стрепе и запослени у просвети. Тако Мирјана Гашић из Уније синдиката просветних радника истиче за Курир да ће повећање минималне зараде повећати просечну зараду у Србији, што би могло да доведе до тога да плате у просвети буду испод републичког просека.
- Ми смо почетком ове године потписали Посебан колективни уговор с Владом, који дефинише наша примања и везује их за просечна примања у Републици Србији. У Посебном колективном уговору пише да ће од јануара 2026. године долазити два пута годишње до усаглашавања наших примања с просечним зарадама у Србији, а да смо у овој години добили укупно три повећања, прво 11 одсто и потом два пута по пет процената на коефицијент. То последње повећање у овој години ми ћемо осетити већ у четвртак, када будемо примили први део плате за октобар. То повећање ће значити да ће у овом тренутку почетна плата запосленог у просвети са седмим степеном стручне спреме, без обзира на то да ли ради у основној или средњој школи и без обзира на то да ли обавља послове у вези с наставом или су у питању правни, рачуноводствени или је неко директор установе, без додатака на плату, без разредног старешинства и без година стажа износити 106.070 динара. У овом тренутку просечна зарада у Србији износи 105.590 динара и практично ово је први пут да смо се ми нашли у нивоу просечне зараде у земљи - каже Гашићева за Курир.
Повећање минималца
Гашићева истиче да, када је реч о даљем повећању зарада, повећање јесте значајно и добро, али истиче да се стиче утисак да ће од јануара, тачније фебруара 2026. године, када леже јануарска плата, зараде у просвети опет бити испод републичког просека.
- Најпре због тога што је то повећање једнако за све у јавним установама, без обзира на то да ли се ради о општинама, центрима за социјални рад, здравству, полицији... Све јавне установе добиће једнако повећање. А с друге стране имамо ситуацију да нам се најављује повећање пензија и да је ступило на снагу повећање минималне зараде. То ће аутоматски на нивоу Републике повећати просечну зараду и ми имамо утисак да ћемо ми у јануару остати нешто испод просека. Но, да не бисмо ми пројектовали нешто што ће уследити за два месеца, ми ћемо сачекати то повећање и тада ћемо даље мерити ситуацију у којој се налазимо - истиче Гашићева.
Генералима повишица виша од 16.000 динара
Колико ће повећање зараде у јавном сектору ко добити, зависи пре свега од тога колику плату сада прима. Према подацима Министарства одбране, зарада професионалних војних лица тренутно износи од 111.739, колико износи плата разводника, до 322.852 динара, колико примају генерали. За њих ће повећање од 5,1 одсто значити и већу зараду за 5.698 динара за разводника, до 16.465 динара за генерале.
Запослени у државној администрацији од јануара ће имати у просеку зараде веће за 6.352 динара, лекари специјалисти за 8.600, а медицинске сестре за 4.590 динара.