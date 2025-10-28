КАКО ИЗГЛЕДА СТВАРНА ЗАРАДА У СРБИЈИ Велике разлике у платама НЕКЕ НИСУ НИ БЛИЗУ 100.000
По подацима Републичког завода за статистику, aвгустовска просечна зарада у Србији била је 105.590 динара.
Тај износ није се нашао у ковертама већине запослених јер се просечна зарада израчунава на основу износа свих обрачунатих плата и укупног броја запослених, па тај податак јасно говори да се примања у Србији веома разликују. За многе је просечан износ недостижан, а за неке је то само део месечних примања. То потврђује и вредност медијалне плате, коју зарађује око половине запослених и која је у августу била 83.535 динара, као и то што је много запослених чија су месечна примања мања од медијалне зараде.
Запослени у јавном сектору у августу су, у просеку, зарадили 110.293 динара, што је 4.703 динара више од републичког просека, а двоструко више од зараде предузетника и запослених код њих, који су тог месеца зарадили 55.478 динара. Када се посматра просечна нето зарада у 19 делатности, за које РЗС објављује податке, у августу је у седам области била виша од републичког просека, а у 12 мања. Када се просечне зараде посматрају кроз призму медијалне, у две делатности износ је био нижи.
285.244 динара зарада у области рачунско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности
Између највише и најниже просечне зараде по делатностима разлика је велика и износи чак 165.671 динар, то јест, око 1.409 евра, што је нешто више од једне и по просечне месечне плате. Кад се просечне зараде посматрају по областима рада, јаз је још већи јер је између најниже и највише просечне плате разлика 226.147 динара, што је око 1.925 евра.
У државним фирмама просек виши од републичког
Све зараде у јавном сектору у августу су биле више од медијалне плате, а кретале су се од 93.250 до 123.850 динара. Највише просечне зараде исплаћене су у администрацији на нивоу државе – 123.839 динара, а најнижа просечна примања имали су запослени у администрацији на локалном нивоу – 93.259 динара.
Просечне зараде у јавним државним предузећима у августу су биле 118.839 динара, у администрацији на нивоу покрајине 114.877 динара, а у јавним локалним предузећима 100.379 динара. Они који раде у делатности здравства и социјалног рада у августу су, у просеку, зарадили 106.340 динара, а у образовању и култури 104.773 динара.
Просечна зарада у августу је само у једној делатности прескочила 200.000 динара и то у делатности информисања и комуникације – 231.290 динара. Након тога следе зараде запослених у финансијским делатностима и делатности осигурања – 155.590 динара, те у рударству – 136.397 динара. У стручним, научним и техничким делатностима у августу су запослени, у просеку, зарадили 135.757 динара, делатности снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 128.617 динара, делатности државна управа и одбрана, те обавезно социјално осигурање 117.631 динар.
59.097 динара плата у области остале личне услужне делатности
Најмање августовске просечне зараде исплаћене су у делатности услуге смештаја и исхране – 65.619 динара и осталим услужним делатностима – 73.940 динара. Највиша просечна зарада у августу исплаћена је у области рачунско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности – 285.244 динара, потом у области ваздушни саобраћај – 247.647 динара, у области научно истраживање и развој 213.352 динара.
Најмање новца у августу било је у ковертама запослених у области остале личне услужне делатности – 59.097 динара, а потом у области припрема и послуживање хране и пића – 60.932 динара.