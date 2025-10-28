КУПУЈЕМ МРШАВЕ ОВЦЕ, ПРОДАЈЕМ ЗЕЦА ЗА ПРИПЛОД: Да, добро сте прочитали, ово су прави "онлајн" огласи! Трговина преко интернета популарна и у овом сектору, а ево којим се све производима тргује
Велика понуда за продају поврћа, намирница и животиња налази се на интернет страницама, које су преузеле примат малих огласа истакнутих по селима у близини продавница, пијаца и кафана, места где се људи у малим срединама окупљају и размењују информације.
Осим већ уобичајених понуда сухомеснатих и млечних производа, компота и зимице, које налазимо на интернету и купујемо, има и оних које се не налазе често у огласима, а налазе купце.
3.000 динара зец за приплод
На интернету нема шта нема да се продаје, купује и нуди на услугу, а доставе су на кућну адресу или преко курирске службе, у зависности од вредности пакета о трошку продавца или купца.
Има ли неко да прода џак пшенице, јечма или балирну детелину; да ли је неко заинтересован за штрудлу с маком за Светог Луку, 31. октобра; купујем овце – мршаве, шкарт, дебеле, с јагњадима, цела стада, све расе; јарци на продају, килограм 500 динара; треба ми крмача или већи рањеник; имам пунилицу за кобасице, италијанске марке –с амо су неки од огласа који пуне интерент странице.
У понуди има свеже зечетине за 600 динара килограм, али и зечева за приплод старих седам месеци за 3.000 динара комад, и младих зечева по 1.000 динара комад. Млади петлови се продају за 1.200 динара комад, а гушчићи за 500 динара по комаду. Продају се и свежа домаћа јаја, гушчија и пачија, резнаци за супу...
500 динара кошта гушче
Гушчију маст, нову понуду, у тегли од два децилитра, продаје за 1.000 динара Јармила Склавински из Сиблаша, на подручју општине Бачка Паланка. Има купаца широм Србије и потрошаче у иностранству.
– Наши људи на раду по земљама ЕУ траже маст, долазе ми на кућну адресу или им шаљем поштом. Та маст је добра за грло, плућа и против кашља – казала је Јармила Склавински и напоменула да и она користи интернет да поручи теглице за маст.
Мака и бундева има највише
На интерент страницама могу се снабдети и велики купци, а не само домаћинства. Добра је понуда мака и мускатних бундева, што се може протумачити да их имамо доста на тржишту. Мак се продаје у џаковима од 25 килограма, али и у знатно већим количинама – нуди се тона и по у једном огласу у Надаљу, код Србобрана. Килограм млевеног мака кошта 700 динара, за колико сe oтприлике може купити у дисконтима Мере и Светофор. У великим трговинским ланцима мак је скупљи.
Велике количине мускатних будева има у Зрењанину, Суботици, Руми, Иригу, Омољици, Оџацима. У продаји на велико коштају од 50 до 80 динара килограм, док су на пијацама у кришкама или рибане знатно скупље.
У понуди су и тиквице, 10 струкова лишћа целера и зелени парадајз по 50 динара, килограм спанаћа за 400 динара, клип куваног кукуруза за 300 динара, килограм сирових семенки бундеве је 1.000 динара а пола килограма печених 500 динара.
