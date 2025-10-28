РЕДОВИ ИСПРЕД ВУЛКАНИЗЕРСКИХ РАДЊИ У ЧАЧКУ Замена гума од 2.800 до 3.600 динара СТИЖЕ 1. НОВЕМБАР
ЧАЧАК: Иако је до почетка обавезне употребе зимских гума остало још неколико дана, код чачанских вулканизера већ влада права гужва. Како кажу мајстори, телефони не престају да звоне, а на ред се чека и до три дана.
– Цена гума и монтаже је порасла у односу на прошлу годину за око седам до осам одсто, али то није спречило возаче да на време припреме аутомобиле за зиму. Сигурно је их и онај први снег почетком октобра алармирао да на време замене гуме ове године, рекао је за РИНУ Братислав Миленковић, вулканизер из Чачка.
Према његовим речима, замена комплета гума сада кошта у просеку око 2.800 динара, док цене варирају у зависности од димензије фелни. Код возила са већим фелнама, попут деветнаестица или осамнаестица, монтажа може достићи и 3.600 динара по точку.
– У цену су урачунати монтажа, демонтажа и балансирање. Веће фелне захтевају више времена и прецизности, а и саме машине за такав посао су скупље, додао је Миленковић.
Подсећамо, према Закону о безбедности саобраћаја, употреба зимских гума обавезна је од 1. новембра до 1. априла, па стручњаци саветују да се замена обави на време како би се избегле касније гужве и чекања пред сервисима.