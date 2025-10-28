clear sky
14°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РЕДОВИ ИСПРЕД ВУЛКАНИЗЕРСКИХ РАДЊИ У ЧАЧКУ Замена гума од 2.800 до 3.600 динара СТИЖЕ 1. НОВЕМБАР

28.10.2025. 10:44 10:46
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
2
Фото: РИНА

ЧАЧАК: Иако је до почетка обавезне употребе зимских гума остало још неколико дана, код чачанских вулканизера већ влада права гужва. Како кажу мајстори, телефони не престају да звоне, а на ред се чека и до три дана.

– Цена гума и монтаже је порасла у односу на прошлу годину за око седам до осам одсто, али то није спречило возаче да на време припреме аутомобиле за зиму. Сигурно је их и онај први снег почетком октобра алармирао да на време замене гуме ове године, рекао је за РИНУ Братислав Миленковић, вулканизер из Чачка.

Према његовим речима, замена комплета гума сада кошта у просеку око 2.800 динара, док цене варирају у зависности од димензије фелни. Код возила са већим фелнама, попут деветнаестица или осамнаестица, монтажа може достићи и 3.600 динара по точку.

2
Фото: РИНА

– У цену су урачунати монтажа, демонтажа и балансирање. Веће фелне захтевају више времена и прецизности, а и саме машине за такав посао су скупље, додао је Миленковић.

Подсећамо, према Закону о безбедности саобраћаја, употреба зимских гума обавезна је од 1. новембра до 1. априла, па стручњаци саветују да се замена обави на време како би се избегле касније гужве и чекања пред сервисима.

вулканизер замена гума зимске гуме
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Бизнис Новчаник
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај