ДВА НОВА ПОРЕЗА ОД ЈАНУАРА У СРБИЈИ Кога ће највише да погоде и на шта се односе
Србија од јануара 2026. године уводи две нове таксе, односно пореза.
Реч је о националном порезу на угљен-диоксид од четири евра по тони. Ова мера ће се регулисати кроз два закона – о порезу на емисије гасова са ефектом стаклене баште и о порезу на увоз угљенично интензивних производа.
Истовремено, од Нове године Србију и земље региона обавезује и наплата европског пореза за загађиваче, познатог као систем CBAM.
Жељко Марковић из Савеза енергетичара истиче да је циљ овог пореза смањење утицаја климатских промена. По његовим речима, порез ће највише утицати на угљенично интензивне индустрије: производњу азотних ђубрива и једињења, гвожђа, челика, феро легура, цемента и електричне енергије.
„Порез се плаћа на произведен угљен-диоксид исказан у тони, а када је реч о другим гасовима насталим ефектом стаклене баште, они ће се исказивати у CO2 еквивалентима“, објашњава Марковић.
Други закон, о порезу на увоз угљенично интензивних производа, обавезује и увознике да плаћају исти износ за емисије CO2 приликом увоза.
„Порез се уводи јер је и сама Србија, као и ЕУ, потписник Париског споразума. ЕУ је почела да се бави ефектом стаклене баште још 2005. године, а Србија каска за том праксом. Циљ је да се натерају они произвођачи који емитују CO2 да улажу у своју производњу, нађу алтернативне мере, начине како да смање загађење“, каже Марковић.
ЕУ порези за загађиваче – CBAM
Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) представља таксу ЕУ за увоз робе из трећих земаља. Марковић објашњава да се ова мера примењује јер роба произведена у ЕУ у финалну цену укључује наплату емисија за загађиваче, док је роба увезена из земаља без сличне наплате често јефтинија.
„Увозници наше робе у ЕУ би тренутно плаћали 85 евра, мање четири евра нашег националног пореза, дакле 81 евро. Ако причамо, рецимо, о увозницима из Црне Горе, тамо је такса 24 евра по тони, онда би то била разлика између 85 и 24 евра. Дакле, ако ми будемо повећавали наш порез, тако ће се смањивати она такса“, појашњава стручњак.
Додаје да се цена се кретала од 20-30 евра до садашњих неких 80-85 у 2025. години.
У вези са односом CBAM таксе и домаћег пореза за загађиваче, Марковић наглашава:
„Осмишљено је да национална такса доведе до умањења CBAM таксе за домаће увознике и изједначи услове за производе из ЕУ и оне из трећих земаља.“
Дневник/ РТС