ЕВО КОЈЕ КОМПАНИЈЕ У НАШОЈ ЗЕМЉИ ДЕЛЕ СВОЈУ ДОБИТ СА ГРАЂАНИМА Прошле године на име дивиденде у републички буџет уплаћено више од 1,3 милијарде динара! Ове ТРИ КОМПАНИЈЕ редовно исплаћују акције

28.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Informer.rs
Фото: unsplash.com, ilustracija

Исплата дивиденди представља начин на који компаније деле део своје добити са акционарима. Међутим, не исплаћују сва привредна друштва у Србији дивиденде, а пракса варира у зависности од сектора, величине компаније, правне форме и пословне политике.

Пре свега, дивиденде у Србији најчешће исплаћују акционарска друштва (АД), што је правни облик предузећа код којег је капитал подељен на акције, а власници акција имају право на део добити.  У пракси, дивиденде се исплаћују у акционарским друштвима која послују профитабилно и која имају позитивну финансијску стратегију у погледу расподеле добити.

Да ли ће бити исплате дивиденде и у којој висини зависи од одлуке акционара и могућности друштва које то разматрају у односу на своју дивиденду политику, потребу за реинвестирање и другим околностима пословања.

Међу најпознатијим компанијама у Србији које редовно исплаћују дивиденде су Телеком Србија, НИС (Нафтна индустрија Србије), МК Груп, као и нека од већих електропривредних и рударских компанија.

Ове компаније често имају стабилан приход и профитабилност која им омогућава да део добити врате власницима, док остатак реинвестирају у даљи развој пословања.

Једна од њих је компанија "Телеком Србија". Иако је примарно телекомуникационо предузеће, Телеком Србија је део шире групе која укључује и енергетске активности. За 2024. годину, исплаћена је дивиденда од 2,8 динара по акцији, што је укупно око 2,24 милијарде динара. Дан дивиденде био је 17. јун 2025. године, а исплата је обављена у другој половини 2025. године.

Електропривреда Србије (ЕПС) је највећи произвођач и дистрибутер електричне енергије у земљи. Иако ЕПС традиционално није исплаћивао дивиденде, последњих година разматра могућност исплате дивиденди, у зависности од финансијског стања и одлука Скупштине акционара.

Такође, неке рударске компаније у Србији, као што су РТБ Бор и Јавно предузеће Рударско-топионичарски басен Бор, такође су у прошлости исплаћивала дивиденде, али то зависи од пословних резултата и одлука надлежних органа.

И Нафтна индустрија Србије (НИС) исплатила је 22. октобра текуће године дивиденду акционарима из добити остварене у 2024. години, осим акционарима за које је исплата привремено одложена до њиховог искључења са СДН листе Министарства финансија САД. У те сврхе исплаћено је 4.595.042.072 динара (у бруто износу) што представља 25 одсто нето добити Друштва из претходне године.

У Србији, дивиденде исплаћују претежно профитабилна друштва, како у државном тако и у приватном власништву. Најчешће су то велике компаније са стабилним приходом.

Кроз ову праксу јасно се показује како економски резултати, правни оквир и стратегија предузећа директно утичу на то ко и када може очекивати приход од дивиденди у Србији.

Републици Србији је на име дивиденде из добити за 2024. годину у буџет уплаћено више од 1,3 милијарде динара, а Република Србија остварује и приход на основу пореза који се уплаћује приликом исплате дивиденде осталим акционарима. Грађанима Србије који поседују акције НИС-а исплаћено је 23,95 динара по акцији, након одбитка пореза од 15 одсто на бруто износ дивиденде који износи 28,18 динара по акцији.

Поред великих предузећа у државном власништву или са значајним уделом државе, дивиденде исплаћују и остала акционарска друштва, иако је пракса код њих ређа. Такође, стартап компаније и фирме у фази интензивног раста ретко исплаћују дивиденде, јер већину профита користе за реинвестирање и ширење пословања.

Дивиденде у Србији подлежу порезу на доходак од капитала, што значи да држава директно учествује у расподели профита кроз фискалне механизме.

акције дивиденде НИС телеком
Извор:
Informer.rs
Пише:
Дневник
