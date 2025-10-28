ЕВО КОЈЕ КОМПАНИЈЕ У НАШОЈ ЗЕМЉИ ДЕЛЕ СВОЈУ ДОБИТ СА ГРАЂАНИМА Прошле године на име дивиденде у републички буџет уплаћено више од 1,3 милијарде динара! Ове ТРИ КОМПАНИЈЕ редовно исплаћују акције
Исплата дивиденди представља начин на који компаније деле део своје добити са акционарима. Међутим, не исплаћују сва привредна друштва у Србији дивиденде, а пракса варира у зависности од сектора, величине компаније, правне форме и пословне политике.
Пре свега, дивиденде у Србији најчешће исплаћују акционарска друштва (АД), што је правни облик предузећа код којег је капитал подељен на акције, а власници акција имају право на део добити. У пракси, дивиденде се исплаћују у акционарским друштвима која послују профитабилно и која имају позитивну финансијску стратегију у погледу расподеле добити.
Да ли ће бити исплате дивиденде и у којој висини зависи од одлуке акционара и могућности друштва које то разматрају у односу на своју дивиденду политику, потребу за реинвестирање и другим околностима пословања.
Међу најпознатијим компанијама у Србији које редовно исплаћују дивиденде су Телеком Србија, НИС (Нафтна индустрија Србије), МК Груп, као и нека од већих електропривредних и рударских компанија.
Ове компаније често имају стабилан приход и профитабилност која им омогућава да део добити врате власницима, док остатак реинвестирају у даљи развој пословања.
Једна од њих је компанија "Телеком Србија". Иако је примарно телекомуникационо предузеће, Телеком Србија је део шире групе која укључује и енергетске активности. За 2024. годину, исплаћена је дивиденда од 2,8 динара по акцији, што је укупно око 2,24 милијарде динара. Дан дивиденде био је 17. јун 2025. године, а исплата је обављена у другој половини 2025. године.
Електропривреда Србије (ЕПС) је највећи произвођач и дистрибутер електричне енергије у земљи. Иако ЕПС традиционално није исплаћивао дивиденде, последњих година разматра могућност исплате дивиденди, у зависности од финансијског стања и одлука Скупштине акционара.
Такође, неке рударске компаније у Србији, као што су РТБ Бор и Јавно предузеће Рударско-топионичарски басен Бор, такође су у прошлости исплаћивала дивиденде, али то зависи од пословних резултата и одлука надлежних органа.
И Нафтна индустрија Србије (НИС) исплатила је 22. октобра текуће године дивиденду акционарима из добити остварене у 2024. години, осим акционарима за које је исплата привремено одложена до њиховог искључења са СДН листе Министарства финансија САД. У те сврхе исплаћено је 4.595.042.072 динара (у бруто износу) што представља 25 одсто нето добити Друштва из претходне године.
У Србији, дивиденде исплаћују претежно профитабилна друштва, како у државном тако и у приватном власништву. Најчешће су то велике компаније са стабилним приходом.
Кроз ову праксу јасно се показује како економски резултати, правни оквир и стратегија предузећа директно утичу на то ко и када може очекивати приход од дивиденди у Србији.
Републици Србији је на име дивиденде из добити за 2024. годину у буџет уплаћено више од 1,3 милијарде динара, а Република Србија остварује и приход на основу пореза који се уплаћује приликом исплате дивиденде осталим акционарима. Грађанима Србије који поседују акције НИС-а исплаћено је 23,95 динара по акцији, након одбитка пореза од 15 одсто на бруто износ дивиденде који износи 28,18 динара по акцији.
Поред великих предузећа у државном власништву или са значајним уделом државе, дивиденде исплаћују и остала акционарска друштва, иако је пракса код њих ређа. Такође, стартап компаније и фирме у фази интензивног раста ретко исплаћују дивиденде, јер већину профита користе за реинвестирање и ширење пословања.
Дивиденде у Србији подлежу порезу на доходак од капитала, што значи да држава директно учествује у расподели профита кроз фискалне механизме.