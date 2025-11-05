„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ
ОСУМЊИЧЕН ЗА ПОКУШАЈ УБИСТВА УГОСТИТЕЉА У БАЧКОМ ДОБРОМ ПОЉУ Одређен притвор младом граничном полицајцу
Припаднику граничне полиције В. Д. (23), који се сумњичи да је прошлог викенда, у ноћи између суботе и недеље, у Бачком Добром Пољу покушао да убије С. Б. (35), власника једног угоститељаког локала, одређен је притвор, сазнаје „Дневник”.
Како је за наш лист навела портпарол Вишег суда у Сомбору Манела Оперта Подунавац, В. Д. је одређен притвор решењем судије за претходни поступак због основане сумње да је извршио кривично дело убиство у покушају и који, по том решењу, може да траје до 2. децембра.
- Притвор је, у конкретном случају, одређен због постојања околности које указују да би осумњичени боравком на слободи могао утицати на сведоке, да у кратком временском периоду могао поиновити извршење кривичног дела које му се у конкретном случају ставља на терет, имајући у виду да му се на терет ставља извршење кривичног дела са елементима насиља за које је прописана казна затвора већа од десет година, као и због узнемирења јавности - појашњава Оперта Подунавац.
Осумњичени В. Д. је претходно саслушан у Вишем јавном тужилаштву у Сомбору и, како незванично сазнајемо, није изнео своју одбрану, односно, искористио је своје законско право и бранио се ћутањем
Према оцени судије за претходни поступак, како наводе у сомборском Вишем суду, наведене околности, односно сви наведени основи за одређивање притвора осумњиченом, уколико се не би налазио у притвору, то би могло угрозити несметано и правилно вођење кривичног поступка.
Подсетимо, власника једног угоститељаког објекта у Бачком Добром Пољу С. Б. је повређен након сукоба са полицајцем граничне полиције, који је пуцао у њега и погодио га у ухо, незванично сазнаје „Дневник”.
Према речима житеља села надома Врбаса, до сукоба између власника кафића и младог полицајца дошло је око 2.20 часова иза поноћи.
- Право да вам кажем, не знам зашто су се њих двојица посвађала, али верујем да је алкохол кумовао свему. Сада се свашта прича, али нека истрага уради своје. Кажу да су се сукобили и да је власник кафића, у једном момента, дохватио стаклену пепељару и ударио полицајца у главу, а онда је овај отишао по пиштољ у пуцао у њега - каже један мештанин за наш лист и додаје да је Хитна помоћ збринула повређеног.