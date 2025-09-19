"Нико ме не обилази, нико не долази, нико не проверава."
(ВИДЕО) УМРЛА НАСЛЕДНИЦА БОГАТЕ ГРЧКЕ ДИНАСТИЈЕ Тело открила домаћица у породичној кући ПОРОДИЦА ЧЕКА НАЛАЗ ОБДУКЦИЈЕ
Моћна грчка породица оптужила је Националну здравствену службу Велике Британије (НХС) да је дозволила да њихова наследница умре док је била под надлежношћу ХНС након што ју је ујео инсект, открива Daily Mail.
Мариса Лајму (30) пронађена је мртва у свом кревету, где у је открила домаћица у породичној кући у елитном Најтсбриџу, у центру Лондона, 11. септембра.
Госпођица Лајму победила је рак дојке и изузетно ретку крвну болест неколико месеци раније.
Породица тврди да је у данима пре смрти износила озбиљну забринутост за своје здравље у две угледне лондонске болнице - укључујући једну у коју је била хитно пребачена колима хитне помоћи - али су лекари на крају одлучили да је отпусте.
Богати клан Лемос, једна од највећих династија у грчкој бродарској индустрији, сада планира да покрене тужбу, потврдио је рођак за Daily Mail, додајући: "Наравно да ће ићи против њих. Ово је стопроцентна немарност. Мариса је умрла због њих."
"Ништа их не би коштало да је задрже једну ноћ. Могли су да је прате, да јој дају антибиотике, спасли би је. Отишла је на право место за лечење. Нису смели да је пусте."
Рођак, који је разговарао са ожалошћеним родитељима госпођице Лајму, додао је: "Мариса се спасила од рака и сада се ово догодило. Изгубила је живот у неколико сати. Ниједна мајка не би требало да сахрањује своју девојчицу."
Daily Mail данас открива потпуну временску линију смрти госпођице Лајму, која је завила у црно њене родитеље, браћу близанце и ширу породицу - укључујући и потресне поруке које је слала пријатељу из болнице, жалећи се: "Нико ме не обилази, нико не долази, нико не проверава."
Госпођица Лајму, позоришна глумица, недавно се вратила у Лондон након летовања с породицом у грчком летовалишту Порто Хели, где је била "потпуно добро". Почела је да се осећа лоше 9. септембра, развила вртоглавицу, свраб, високу температуру и друге знаке инфекције, који су се током ноћи погоршали.
Породица каже да је Мариса позвала хитну помоћ и да је лекар измерио високу температуру од 39 °Ц, али је одлучила да остане код куће и рекла да ће потражити додатну медицинску помоћ ако се не буде осећала добро следећег дана.
Али већ следећег јутра стање јој се погоршало, па је сама отишла у Leaders in Oncology Care (LOC), у чувеној Харли улици, где се осећала "врло сигурно" јер је раније тамо примала хемиотерапију.
Лекари су урадили анализе крви, дали јој антибиотике путем инфузије и антихистаминике. Али због озбиљности њеног стања, одлучили су да позову хитну помоћ која ју је превезла у Универзитетску болницу у Лондону (УЦЛХ). Тамо су тестове обавиле медицинске сестре, а не лекари, и закључиле да нема потребе да остане у болници.
Породични пријатељ објашњава: "Мариса је отишла и тамо је била сестра. Поново су урадили анализе крви, дали јој инфузију са течношћу. Само је чекала тамо. Дошла је у 14.30, а око 15 сати узели су узорке крви."
"Чекала је, послала је неколико порука пријатељу говорећи: 'Нико ме не проверава, нико не долази, не знам где су, још ме сврби, осећам вртоглавицу, не осећам се добро'."
Након тестова, породица каже да је отпуштена у 18.30 и послали су је кући с антибиотицима, али се и даље осећала веома лоше и није могла ништа да једе.
Те ноћи је отишла на спавање и више се никада није пробудила, а домаћица ју је пронашла у кревету ујутру 11. септембра.
Породица тврди да је видела званичну дијагнозу лекара, која је гласила "токсични ефекат отрова" изазван "уједом животиње или инсекта".
У емотивном интервјуу, рођак је изјавио: "То је немарност. Није је ниједан лекар прегледао. Само су је медицинске сестре виделе, урадиле анализе и проследиле резултате доктору, а доктор је рекао да може да иде кући, и то је све."
"Марисина мајка Баси верује да је њена ћерка умрла због њих. Нису смели да је пусте, никако. Да није било хитно, њен онколог је не би послао колима хитне помоћи, рекли би јој да иде таксијем или да оде касније."
"Било је хитно. Нису се понели с озбиљношћу с којом су морали."
У емотивном омажу, рођак је додао: "Мариса је била најдивнија девојка са невероватним срцем. Њена страст, од када је била мала, био је мјузикл. Морала је да их погледа све."
"Била је најдивнија девојка и нема речи да је опишем - добра, нежна, предивног срца, фокусирана, амбициозна, желала је да успе."
"Студирала је сценски мјузикл у САД. Вратила се у Лондон, радила у неколико уметничких школа и у многим позориштима. У фебруару је режирала, продуцирала и играла главну улогу у 'Ромеу и Јулији'."
"Вратила се из Грчке током лета и почела да припрема нову представу, 'Оливер', нашла глумце и почели су пробе сваког петка."
"Мариса је преминула у четвртак, а у петак је требало да има нове пробе."
Иако је богата породица Лајму из Атине, она је рођена и одрасла у Великој Британији. Одрасла је у кући у Најтсбриџу са браћом близанцима, који данас имају 26 година.
Њени родитељи су били у иностранству у тренутку смрти и одмах су допутовали у Лондон када су чули за разорну вест.
"Сви су скрхани, веома смо блиска породица. Не можемо да схватимо како се ово могло догодити данас, 2025. године."
"Да је била у селу, можда би се могло разумети. Али она је урадила све како треба. Урадила је све по правилима."
Њен отац, Диамантис, део је богате породице Лемос, једног од најпознатијих имена у грчкој бродарској индустрији, чији пословни корени сежу у ране године 20. века.
Мариса је живела у Најтсбриџу са родитељима, док је њен стриц, Јоргос Лемос, са породицом деценијама живео у луксузном блоку станова у Мејферу, где просечна некретнина вреди 4,5 милиона фунти.
Упркос невероватном богатству у којем је рођена, Мариса је желела да изгради свој сопствени живот, радећи у вртићима и као рецепционарка у хотелу Holiday Inn Bloomsbury, док је истовремено неговала своју праву страст - позориште.
Недавно је играла Јулију у својој продукцији "Ромеа и Јулије" у Лондону и припремала нову представу "Оливер".
Иако је рођена и одрасла у британској престоници, студирала је мјузикл у Њујорку, а затим на Универзитету Аризоне.
Вратила се у Лондон 2018. и приписивала је заслуге својој баки и пријатељима "што су увек веровали у њу и њене снове".
Блиски рођак рекао је за Daily Mail да је Мариса "волела Лондон и да није могла да живи нигде осим у Енглеској".
Пре изненадне смрти, Мариса се борила са раком дојке. Дијагноза јој је постављена у априлу 2023. и прошла је шест месеци "агресивне хемиотерапије".
Након операције, била је приморана да проведе четири недеље на интензивној нези због хемофагоцитне лимфохистиоцитозе (ХЛХ), изузетно ретког стања када имуни систем не функционише нормално.
Невероватно је како је превазишла здравствене проблеме и поново уживала у животу пре него што се десила трагедија.
Породица каже да и даље чекају резултате обдукције, јер до сада нису добили јасне информације.
"То нас држи у агонији јер не знамо шта се десило", каже рођак.
Мртвозорник Западног Лондона рекао је: "Бавимо се изненадном смрћу Марисе Лемос и истрага је у току."
Daily Mail је контактирао ЛОЦ и УЦЛХ за коментар.