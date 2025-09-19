ЛАЖНИ ПРЕМИЈЕР ЛАЖНЕ ДРЖАВЕ НАСТАВЉА ПРЉАВУ КАМПАЊУ С ГЕНОЦИДНИМ ЦИЉЕМ! Лидер СНС Вучевић оштро реаговао на бизарни снимак Куртија: Знамо ко је највећи џелат српског народа
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић огласио се на Иксу поводом изјава Аљбина Куртија.
-Гласањем за “Српску листу” показаће се легитимна снага српског народа и тако бацити у воду све лажи оних који јужну српску покрајину желе без Срба, а први међу њима је Аљбин Курти, лажни премијер лажне државе, који упорно покуша да истера Србе са њихових вековних огњишта на Косову и Метохији. Са тим геноцидним циљем Курти наставља своју прљаву кампању. О томе сведочи синоћ објављен снимак у којем се највећи џелат српског народа на Косову и Метохији истом том народу обраћа и “нуди” да буде његов спасилац. Бизарни снимак једног јадног и пропалог политичара који се бори за јефтине политичке поене! Срби јако добро знају ко је Аљбин Курти! Нажалост, на својој кожи су осетили “резултате” његове политике која покушава да врати систем апартхејда, и то у сред Балкана, на Косову и Метохији. За разлику од Куртија, Србија остаје доследно посвећена миру, али немамо намеру да мирно посматрамо системско кршење права српског народа на Косову и Метохији. Време је да се стави тачка на Куртијеву владавину терора- поручио је путем Икса Вучевић.
