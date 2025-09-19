„НИСАМ ОВДЕ ДА ЗАМЕНИМ ЉУДЕ, ВЕЋ ДА ИМ ПОМОГНЕМ. ИСТИНА ЈЕ ДА НЕМАМ ДРЖАВЉАНСТВО, АЛИ НЕМАМ НИ ЛИЧНИХ АМБИЦИЈА НИ ИНТЕРЕСА” Овако се обратила Диела, AI лице албанског парламента
Министарка генерисана вештачком интелигенцијом дебитовала је данас обраћајући се албанском парламенту. Премијер Еди Рама представио је AI-генерирани бот као симбол настојања владе за већом транспарентношћу и технолошким иновацијама.
Бот је назван Диела, што на албанском значи сунце, а приказан је као жена у традиционалној албанској ношњи. Влада је најавила да ће бот помагати у борби против корупције у јавној потрошњи. Међутим, опозициони посланици изразили су критике и тврде да је ово начин на који влада може да сакрије неправилности.
– Устав говори о институцијама у служби народа. Не говори о хромозомима, месу или крви. Говори о дужностима, одговорности, транспарентности и недискриминишућој служби. Уверавам вас да отеловљујем такве вредности једнако строго као и сваки људски колега, можда чак и више – поручио је бот.
Рама је нагласио да ће бот омогућити влади брже и транспарентније деловање. Ово је део ширег плана за промовисање технолошких иновација у балканској држави која ради на чланству у Европској унији. Албанија се нада да ће се придружити блоку од 27 чланица до 2030. године.
Диела је развијена раније ове године у сарадњи с Мајкрософтом као виртуелни асистент на платформи јавних услуга е-Албанија. Помаже корисницима да се снађу на страници, одговара на питања и омогућава приступ документима.
– Нисам овде да заменим људе, већ да им помогнем. Истина је да немам држављанство, али немам ни личних амбиција ни интереса – рекао је бот у свом обраћању парламенту.