clear sky
21°C
19.09.2025.
Нови Сад
eur
117.179
usd
99.3379
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„НИСАМ ОВДЕ ДА ЗАМЕНИМ ЉУДЕ, ВЕЋ ДА ИМ ПОМОГНЕМ. ИСТИНА ЈЕ ДА НЕМАМ ДРЖАВЉАНСТВО, АЛИ НЕМАМ НИ ЛИЧНИХ АМБИЦИЈА НИ ИНТЕРЕСА” Овако се обратила Диела, AI лице албанског парламента

19.09.2025. 09:36 09:41
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ Аваз
Коментари (0)
albanija
Фото: Pixabay

Министарка генерисана вештачком интелигенцијом дебитовала је данас обраћајући се албанском парламенту. Премијер Еди Рама представио је AI-генерирани бот као симбол настојања владе за већом транспарентношћу и технолошким иновацијама.

Бот је назван Диела, што на албанском значи сунце, а приказан је као жена у традиционалној албанској ношњи. Влада је најавила да ће бот помагати у борби против корупције у јавној потрошњи. Међутим, опозициони посланици изразили су критике и тврде да је ово начин на који влада може да сакрије неправилности.

– Устав говори о институцијама у служби народа. Не говори о хромозомима, месу или крви. Говори о дужностима, одговорности, транспарентности и недискриминишућој служби. Уверавам вас да отеловљујем такве вредности једнако строго као и сваки људски колега, можда чак и више – поручио је бот.

 

Рама је нагласио да ће бот омогућити влади брже и транспарентније деловање. Ово је део ширег плана за промовисање технолошких иновација у балканској држави која ради на чланству у Европској унији. Албанија се нада да ће се придружити блоку од 27 чланица до 2030. године.

Диела је развијена раније ове године у сарадњи с Мајкрософтом као виртуелни асистент на платформи јавних услуга е-Албанија. Помаже корисницима да се снађу на страници, одговара на питања и омогућава приступ документима.

– Нисам овде да заменим људе, већ да им помогнем. Истина је да немам држављанство, али немам ни личних амбиција ни интереса – рекао је бот у свом обраћању парламенту.

Албанија  министарка вештачка интелигенција
Извор:
Телеграф/ Аваз
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РЕВОЛУЦИЈА У ТИРАНИ Албанија добила првог виртуелног министра на свету DIELLA У БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
a

РЕВОЛУЦИЈА У ТИРАНИ Албанија добила првог виртуелног министра на свету DIELLA У БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

12.09.2025. 07:33 07:41
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ИСТИНА ЖРТВА ТЕХНОЛОШКОГ НАПРЕТКА? АИ четботови шире лажи у трећини својих одговора
s

ИСТИНА ЖРТВА ТЕХНОЛОШКОГ НАПРЕТКА? АИ четботови шире лажи у трећини својих одговора

08.09.2025. 17:16 17:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„ЈЕДВА ЧЕКАМО РАТ ЉУДИ ПРОТИВ МАШИНА“ Спрема ли се рат човека и вештачке интелигенције? ЧЕТБОТ "ЛИЧНО" ДАО 5 СЦЕНАРИЈА, обрни-окрени УЗНЕМИРУЈУЋЕ ЈЕ!
2

„ЈЕДВА ЧЕКАМО РАТ ЉУДИ ПРОТИВ МАШИНА“ Спрема ли се рат човека и вештачке интелигенције? ЧЕТБОТ "ЛИЧНО" ДАО 5 СЦЕНАРИЈА, обрни-окрени УЗНЕМИРУЈУЋЕ ЈЕ!

19.08.2025. 17:13 17:39
Волим
0
Коментар
1
Сачувај
ХРВАТИ ПОКВАРИЛИ CHATGPT Водећи у свету по ПСОВКАМА СА ЧЕТБОТОВИМА
псовка

ХРВАТИ ПОКВАРИЛИ CHATGPT Водећи у свету по ПСОВКАМА СА ЧЕТБОТОВИМА

Ново истраживање показало је да Хрвати најчешће користе слободан и живописан израз када комуницирају са АИ четботовима, па су, барем према овим подацима, у томе прваци света, пише Баг.
21.08.2025. 09:29 09:32
Волим
0
Коментар
0
Сачувај