ЛИДЕР СНС МИЛОШ ВУЧЕВИЋ О НЕМИЛИМ ДОГАЂАЈИМА ОД НОЋАС Ево које су његове кључне поруке; Не оправдавам потез Мрдића, али разумем
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић говорио је у новој емисији "Дан на дан" коју води Миломир Марић на каналу TS media, о немилим догађајима који су се десили ноћас, као и о обележавању годишњице трагедије у Новом Саду.
-Добро је да је 1. новембар прошао мирно. Мислим да је лакнуло свима у Србији, добро је да је свако на начин који је сматрао да је прихватљив одао пошту страдалима. Неко је ишао у цркву, на гробље, а неко на место трагедије. Готово 12, 13 хиљада људи је отишло после комеморације. Сви би морали разумети бол породица, да их нико не монополизује, нико од нас не може да зна како је то. Председник Републике, ја тада као премијер Србије, Милан Ђурић као градоначелник и сада Жарко, обишли смо тада породице. Ништа теже у животу нисам доживео. То су тешки тренуци. Ко није то доживео може да прича глупости, као ови што злоупотребљавају. Са гађењем гледам шта раде ти политички лешинари са госпођом Хрком. Нико не може да умањи бол госпође Хрке. Та политичка инструментализација је нешто што нисмо имали. Шта сад треба да погине неко други? Да имамо замену бола за неки други бол? Тај део ми је неприхватљив и несхватљив. Они је премештају као шаховску фигуру. За гађење. Она има право да каже шта жели да каже. Ако желите да спалите некога ко другачије мисли то није пут. Јуче су нам разбили седам просторија. Какве то везе има са догађајем - рекао је Вучевић.
Не оправдавам, али разумем
-Мене је то подсетило на оно што смо видели половином августа у Новом Саду и Ваљеву. Пустили су са слободе да се бране ови људи што су напали Кобре које су биле са мном то вече. Не оправдама,а ли донекле разумем зашто Угљеша Мрдић штрајкује глађу. Разумем шта је његова порука, јер је толико неправде - навео је Вучевић.
Напредак ЕКПО-а је, каже Вучевић очигледан.
-Долазећи ка вашем студију видео сам како напредује изградња брзе пруге. Стадион ће бити један од најлепших у Европи. Неки кажу не требају нам стадиони, зашто не градимо болнице. Ја кажем да градимо и болнице, пруге, путеве. А и стадиони нам требају. Видите колико деце се бави спортом, колико родитеља прати децу кроз спортске активности. Драго ми је да је председник јуче споменуо како је видео да људи у Новом Саду или Суботици носе транспаренте „Хоћемо стадионе“. Хоће људи да имају нормалне услове. Завршили смо Клинички центар Војводине, Ниш, Сремска Митровица чека изградњу болнице, Кикинда се завршава. Дај Боже да нам сви градови добију спортске комплексе. Али, то зависи од нас- да ли ћемо се бавити животом или блокадама - рекао је Вучевић.
Нисам сигуран да би Бачулов ризиковао свој живот
Постоје људи који су спремни на насиље, рекао је Вучевић, људи који хоће да сруше Александра Вучића како би срушили Србију.
-Имали смо најаве и за 15. март када је држава реаговала и разбила ћелију у Новом Саду, а то је Марија Васић, Мила Пајић. Поставља се питање, како толико бораве у земљи ЕУ више од 6 месеци? Знамо сви да се налазе у једној комшијској држави. Марија Васић је причала како ће се део војске укључити у рушење власти. А онда сте видели оно што Миша Бачулов урадио. Кад ви имате атмосферу какву имате, таква вест је не варница, него нуклеарна бомба. Имали смо тровање рудара на Косову и Метохији, онда су само албански ђаци били отровани у школама. Невероватно је да је део Срба спреман да прогута то са тим лажима и обманама. Нисам сигуран да би Бачулов ризиковао свој живот. Бирао је кафић који је преко пута Клиничког центра. Његова супруга ради у КЦ Војводине, да то буде безбедно за њега, а да се стекне утисак да га је Вучић убио и то када, на 1. новембар. Он је правио од себе све време једну корисну будалу. Он је умислио да је он будући градоначелник Новог Сада -навео је Вучевић.
Вучевић је истакао да су обавештајнне службе пикирале Нови Сад.
-Не могу Чачак и Ваљево да оду из Србије, али покушај да се Србија отисне из Војводине, у смислу политичким агенди постоји. Верујем да морамо да идемо даље са животом, не заборављајући трагедије и људске животе. Морамо да скупимо храбрости, Србија мора да иде даље учећи из грешака, истрајавајући на питању одговорности. Србија неће стати и мислим да је то свима јасно - рекао је Вучевић.