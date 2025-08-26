ЛИНТА ИСТИЧЕ: Срамна је чињеница да су после Олује осуђена само два припадника хрватске војске
БЕОГРАД: Председник Савеза Срба из региона Миодраг Линта изјавио је данас да је срамна је и скандалозна чињеница да су пред хрватским судовима за злочине над више од 2.000 Срба током и после злочиначке акција "Олуја" осуђена свега двојица припадника Хрватске војске и полиције од којих је један српске, а други албанске националности.
"Срамна је и скандалозна чињеница да су пред хрватским судовима за злочине над више од 2.000 Срба током и после злочиначке акција 'Олуја' осуђена свега двојица припадника Хрватске војске и полиције на укупну казну од увредљивих и понижавајућих 17 година затвора од којих је један српске а други албанске националности", рекао је Линта, саопштено је из Савеза Срба из региона.
Он је нагласио да се навршило 30 година од злочина над шест српских цивила у Груборима који су засеок села Плавно код Книна.
"Дана 25.августа 1995. године тј. чак 21 дан од злочиначке акције 'Олуја', припадници Хрватске војске и полиције су починили масакр над невиним српским цивилима. Трагична је чињеница да за овај злочин, као и за многе друге злочине над Србима, нико није осуђен. Врховни суд Хрватске је у предмету Грубори 2019. године донео антицивилизацијску и циничну одлуку којом је потврђена ослобађајућа првостепена пресуда у поновљеном поступку против оптужених Фрање Дрље и Боже Крајине, припадника Антитерористичке јединице Лучко", рекао је Линта.
Он је додао да је потпуно јасно да етничко мотивисано хрватско правосуђе нема намеру да процесуира бројне и масовне злочине који су почињени над Србима у "Олуји", као и у другим злочиначким акцијама.
"То јасно показује да се Хрватска није суочила на својом злочиначком прошлошћу и да даље доминира лажни мит о Домовинском рату према коме су Југославија, ЈНА и крајишки Срби агресори и злочинци и Хрвати жртве и ослободиоци", поручио је Линта.