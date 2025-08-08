Линта очекује осуђујућу пресуду Вишег суда због гранатирања колона крајишких Срба
БЕОГРАД: Председник Савеза Срба из региона Миодраг Линта изјавио је данас да очекује да Виши суд у Београду донесе осуђујућу пресуду против четворице хрватских официра и пилота због гранатирања прогнаничких колона крајишких Срба 7. и 8. августа 1995. године на Петровачкој и Приједорској цести, у месту Сводна код Новог Града.
У авионским нападима Хрватске војске убијено је најмање 13 српских цивила, од којих четворо деце, а 24 особе су рањене, наводи се у Линтиној изјави, у којој се истиче да је у питању монструозан ратни злочин јер су авиони хрватске војске гранатирали српске цивиле, саопштио је Савез Срба из региона.
Суђење за злочин на Петровачкој и Приједорској цести, који се догодио пре 30 година, против четворице хрватских пилота пред Вишим судом у Београду коначно је почело марта ове године, подсећа се и истиче да Србија не сме никада да одустане од правде и кажњавања одговорних за масовне злочине над Србима.
"Бројне чињенице потврђују да хрватско правосуђе није независно и професионално већ је у функцији оправдања лажног мита о Домовинском рату према коме су Срби тобоже агресори и злочинци а Хрвати тобоже ослободиоци и жртве", закључује се у изјави.