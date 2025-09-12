„ЉУДИМА ЈЕ ЈАСНО ДА ПОБЕЂУЈEМО“ Председник Вучић поручио: ИЗБОРИ У АПРИЛУ, МАЈУ ИЛИ ДЕЦЕМБРУ следеће године! У рушење Србије уложено 4 милијарде евра
Председник Србије Александар Вучић изјавио је вечерас да ће избори бити или април или мај следеће године или децембар.
Свако ко политички размишља би разумео да је могуће да превремени избори буду или април или мај следеће године, или децембар следеће године. Поднео бих оставку нешто раније, да идемо сви заједно на изборе. Нема ту велике филозофије, да људи тада виде какве су им плате и пензије, да сами оцене, рекао је Вучић.
Навео је да је људима јасно ко побеђује и да је у рушење Србије уложено 4 милијарде долара.
Реч је овде о великим силама. Воде изборне штабове на факултетима, требало би сви одавно да су похапшени, али наше службе не раде ништа. Кажу "он сад мора 20. септембра да распише изборе", видите да они нису чисти, да везе немају с политиком. Свако би тачно погодио која су два могућа термина за изборе, они нису, јер живе у свом свету лажи. Дакле 20. ће тај мајмун, ја, да распише изборе, а онда ће они 28. септембра, седам дана, иако сам ја израчунао 8, али 7, да мене позову на дебату. Да они закажу на Тргу републике, да окупе публику која ће да ми псује мајку, а они да ме посаде на столицу где ћу ја на све да одговарам. Јел ви видите с ким ми имамо посла. Они никад нису желели дијалог. Све како сам вам рекао, дошло је на ред. Кад се све ово заврши имаћемо слободну земљу. Дуго ће да траје, али ћемо имати, не само нормалну, него и слободну земљу и заувек ослобођену од окупације споља, а до тада ослобађамо земљу педаљ по педаљ, рекао је Вучић гостујући на Информер телевизији.
"Близу смо краја…"
Вучић је додао да се "бори против људи без лица, без емоција, без плана, програма, идеје".
Зашто сам рекао без лица, то је трик у спровођењу обојених револуција, у свим уџбеницима, кријте своје лице. Кина их је растурила, читао сам велике извештаје о томе. Близу смо краја, сад је јасно да ми побеђујемо, а крај је да буду поражени на изборима и то тако убедљиво да никога неће моћи да лажу да су побеђени. Једну четвртину присталица су у потпуности изгубили. Имате још оних који лелујају и који ће сигурно ускоро прећи у 25 одсто оних који су их напустили. Ко су противници? Главни организатор долази споља. Они су радили на умрежавању и окупљању. Правили су студентску мрежу и мрежу деце што је застрашујуће, разарајући елементарну вредност нашег друштва. То су припадници различитих обавештајних агенција из више земаља. Знамо бар три земље да су се посебно ангажовале и њихове обавештајне мреже. Приморан сам да не изговорим, зато што бих тиме срушио позицију Србије и њене неутралности и према тим земљама, а те земље знају да ми знамо да оне то спроводе, рекао је.