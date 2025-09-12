УЖИВО ВУЧИЋ НА ИНФОРМЕР ТВ "Они да победе не могу, сем да неко од нас страда" СЕДНУ ЛИ У ФОТЕЉУ И УЗМУ ВЛАСТ, УПРОПАСТИЋЕ СРБИЈУ ЗА 6 МЕСЕЦИ

Председник Србије Александар Вучић гост је Информер телевизије. Поред председника Србије, гости су и новинарка Јована Јоксимовић и предузетник Бранко Бабић.



Вучић ће током гостовања говорити о свим актуелним дешавањима у земљи и свету.

- Надао сам се финалу Србија - Турска, али смо ми изгубили од Турака па од Финаца, али сам рекао да су уз нас најозбиљнији Турска и Немачка. Свако ко је двапут шутнуо лопту могао је да види које су најјаче репрезентације - рекао је Вучић на почетку о утакмици на Европском првенству у Летонији.

О убиству Чарлија Кирка

- Мислим да људи то посматрају као догодило се негде, нема много везе с нама, хајде да коментаришемо... Мислим да ће то бити једна од прекретница, један у низу догађаја који ће да представља прекретницу у будућности. Са Трампом се није увек лако усагласити збго снаге речи које користи, пренаглашених израза, али овога пута бих се сто одсто са њим усагласио - рекао је. говорећи о Трамповом обраћању поводом убства Чарлија Кирка.

- То што се догодило Чарлију Кирку је нешто што нико није очекивао после атентата Трампа и нико није могао да верује да се то дешава у земљи која је до јуче важила за бастион демократије и која је важила за земљу рационалног приступа решавању проблема и демократији. Застрашујуће су реакције половине Америке која га политички није волела.

- И ја некад претерам у избору речи које користим, али шта год искористите овде, нисте погрешили. Реч је о људима који немају елементарне људскости. У крајњој линији показују да нису нормални. Немају они здравствени проблем, већ са својим ставовима који нису наслеђени, који су научени из социјалног окружења, мрежа и постали су део нове нормалности.

- Чарли Кирк је био један паметан човек. Не морате у свему да будете сагласни са њим, али имао је интелигенцију, добијао је присталице свуда и имао је изузетно брзо и снажно логичко промишљање. Убијен је због свог мишљења. Он је упуцан зато што другачије мисли. Седео је и говорио - рекао је Вучић.

О блокадерима

- Шта изазива највећи бес код оних који су рушили Србију 10 месеци? Кад бих поменуо позив на дијалог, то истог секунда изазива невероватну дозу беса, фасцинантно велик степен агресије код свих њихових присталица, лидера, лажних медија... Кад урадите нешто потпуно нормално што је за њих апсолутно ненормално, кад се појаве најбољи студенти који кажу "хоћемо да студирамо", буде "ђубрад, убићемо вас...". Шта год да је потпуно нормално, њих апсолутно доведе до лудила. Радују се изливу крви на мозак Дарку Глишићу у лајв преносу. Управо се то догађа. Имао је излив крви на мозак, навијали су да не преживи. Ви се питате какви су то људи. Они више нису нормални. И ту је Трамп потпуно у праву. Ми се суочавамо са анархо-либерално-левичарским лудилом.

- Постало је нормално да вам кажу запалила се ватра у просторијама СНС-а. Све ненормално постало је нормално. То су урадили кроз огроман новац. У Непалу су убили 25 људи, и онда следећи дан им је у неком распореду писало и мртви-хладни чисте град од опушака. Ма баш их брига. Ништа их то не интересује. Убијете људе, па идете и чистите опушке. Да се вратим на Кирка. Ти левичари који глуме авангарду и елиту, они су себи дали дозволу за убијање и решили да они имају право да убијају, а ви други немате право да нас погледате попреко.

- Кад живе хоће да спале људе у просторијама СНС-а, не могу у притвору да се задрже 24 сата. Тај либерални покрет нам је направио то да су нам кућни љубимци пречи од десе и да свако од нас мора да воли више љубимце од деце да се не би замеро левичарској елити. Такве код којих не могу да промене, за те људе је дозвољено да изврше то што сте ви извршили код Чарлија Кирка. Извршен је атентат на Доналда Трампа и после тога ником ништа. А замислите да је извршен атентат на неког од њих, 3 године нам се не би скинули с кичме. Колико се чудних ствари у свету дешава, рећи ћете да је случајност. Индонезија сад, кад је Прабово победио, одмах су кренуле демонстрације јер Прабово води независну политику, више нису ничије слуге. Имају пријатељство са многим земљама, одмах имате крваве руке на улици. У Бакуу је у једном дану било 95 мртвих, а трајало је данима, недељама.

- И онда Непал. Граничи се са Кином и Индијом. Кад Кина и Индија почињу да сарађују међусобно, избија револуција у Непалу. Више ће Америку изнутра променити убиство Чарлија Кирка, а ујединио их је исламски напад на куле близнакиње. То је показало да могу да буду снажна јединствена озбиљна и одговорна нација, а ово је као да је секира поделила дрво на пола. Међутим, америчка држава је озбиљна држава. Већ данас су кренули да отпуштају и професоре и медицинске сестре који праве шале на рачун смрти Чарлија Кирка. Надам се да је то изазвало бес код оног озбиљнијег дела Америке.

- Да се радујеш нечијој смрти и да певаш? Иди сине прво да те отац и мајка погледају, онда се јави болници да те добро испитају. Чарли Кирк има двоје мале деце, 31. годину је човек имао. Шта је урадио? Је л' му лупио шамар? Једино што је урадио је да је говорио оно што мисли.

- Свачији живот вреди више него живот Фица, Орбана, било кога од нас. Као и овде, све су успели да нам униште. Покушали су и успели у томе да униште све оно пристојно што смо имали. Све оне вредности нашег друштва, све политичке вредности и слободе које смо имали су нам уништили. У позориште иду само њихови политички послушници и они који желе да им се додворе. Што да ја идем на политичке перформансе, да гледам крваве руке? А ја те плаћам. Ко си ти да тим политичким перформансима квариш било шта?

- Њих 3.000 је урликало "Вучићу, педеру", што мени нимало не смета, а смета тим момцма. Ви нисте дошли да подржите те момке, Николу Јокића који је дао срце на терену, већ да подржите нечије политичке идеје, чему апсолутно ту није место. Не постоји манифестација коју нису успели да покваре. Да би сели у ову фотељу и разорили ову земљу. Запамтите, седну ли у фотељу, буду ли преузели власт, уништиће нам земљу, неће им бити потребно дуже од 6 месеци. Овима из ДОС-а је било потребно две године да нам униште и опљачкају све. Уништили би нам војску, вратили би је на оне позиције где је била 2008. године кад није постојала. Захваљујући вама људи у Србији, јер сте ви улагали тај новац, данас је наша војска веома снажна, а ја то тешко изговарам јер ја знам све њене слабости, неупоредиво с оним што смо имали некада. Све су покушали да униште.

- Није полиција сачувала државу, ни војска ни овај ни онај. Сачувао ју је народ јер је осетио и добро разумео шта се дешава. Јер су рекли "хоћемо да живимо пристојно и нормално, нећемо лудаке".

- Они су нам отели заједништво у боли и тузи, нису нам дали да тугујемо за децом у Рибникару, Дубони и Орашју. Некакви политички лудаци су хтели да на смрти и злочиначком убиство где баш никакве кривице државе нема, то да злоупотребе. Све су покушали да уруше и униште зарад приватних иницијатива и великих снова неких, да сруше Србију која је јака и успешна.

- Никога више не интересују њихови протести! Зато ће сутра да буде 150.000 људи, а онда и 200.000 - поручио је Вучић.

- Имате посла са лудачким покретима и ту је Трамп апсолутно у праву и то је постао тренд у свету. Они имају право да раде шта год пожеле, да туку људе. Њима кад неко лупи шамар, страшно насиље се догодило. И тако вам иде сваки дан.

