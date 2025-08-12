(ВИДЕО, ФОТО) МАГИСТРАЛНИ ЦЕВОВОД ЗА СТАБИЛНО ВОДОСНАБДЕВАЊЕ РУМЕ, ИРИГА И ВРДНИКА Министарка Месаровић: Вишеструк значај за заједницу и квалитет живота грађана овог краја
Потпредседница Владе Србије и министарка привреде Адријана Месаровић обишла је парцелу јавног предузећа "Водовод" Рума на којој су планирани радови на изградњи магистралног цевовода од фабрике воде "Фишеров салаш" до црпне станице "Борковац".
-Овај пројекат је од изузетног значаја за грађане Руме, Ирига и Врдника јер су зависни у водоснабдевању од стране Водовода из Руме. Поносна сам што реализујемо овај пројекат имајући у виду да он има вишеструк значај на заједницу и квалитет живота грађана у Руми и на привредне субјекте на овој територији. Пројекат се односи на изградњу магистралног цевовода водоводне мреже од фабрике воде која се налази на територији друге општине до црпне станице. Прва фаза је већ изведена када је грађен аутопут, дакле завршена је дужа деоница цевовода од 1,7 километара . рекла је Месаровић.
Пројекат, како је рекла министарка Месаровић, у целости финансира Министарство привреде.
-Реч је о преко 357 милиона динара, у питању је двогодишњи капитални пројекат. Тек следи увођење у посао. Прво ће се градити 940 метара, а након тога следи друга фаза. Ово је вредан пројекат који ће се радити у неколико фаза, али који ће допринети уредном водоснабдевању. У питању су азбестне цеви које треба заменити, а сада ће се градити по савременим технологијама. Овај нови цевовод је далеко већег капацитета - објаснила је Месаровић и подсетила да се овај пројекат реализује на иницијативу председника Вучића.