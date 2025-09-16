МАЈА ГОЈКОВИЋ ОТВОРИЛА ИЗЛОЖБУ ПОСВЕЋЕНУ МИЛЕВИ МАРИЋ АЈНШТАЈН У БЕЧУ Дубок траг у историји науке
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић отворила је данас у Бечу изложбу посвећену Милеви Марић Ајнштајн, организовану поводом 150 година од рођења српске научнице.
Изложба „Милева Ајнштајн Марић: математичарка, физичарка, сарадница и супруга Алберта Ајнштајна” отворена је у просторијама Међународне агенције за атомску енергију у Бечу, у организацији Музеја Војводине, а под покровитељством Покрајинске владе.
Обраћајући се присутнима, Маја Гојковић истакла је да је велика част отворити изложбу посвећену жени која је оставила дубок траг у историји науке.
„Милева је била пионирка свог времена, једна од ретких жена која је успела да уђе у свет високе математике и физике на чувеној Политехници у Цириху“, истакла је председница Покрајинске владе.
Гојковићева је подсетила на то да је управо у Цириху Милева започела свој интелектуални и животни пут са Албертом Ајнштајном, нагласивши да је њена улога у Ајнштајновом раду и развоју неких од кључних идеја модерне физике, укључујући и теорију релативитета, била активна и значајна.
„Њихови заједнички прорачуни и дискусије представљали су интелектуални темељ који је променио ток науке. Податак да је Ајнштајн, након добијања Нобелове награде за физику 1921. године, по договору наградни фонд уступио Милеви, сведочи о њеној улози у њиховом заједничком научном стваралаштву“, изјавила је председница Гојковић.
Подсетила је и на то да је Милева свој живот везала за више европских градова - Цирих, Беч, али и Нови Сад, где је одређено време живела са Ајнштајном, чиме је, како је оценила Гојковићева, постала мост који повезује наше културне и научне просторе.
„Ова изложба нас подсећа да наука никада није дело једног човека, већ плод заједничког рада и инспирације. Милева Марић Ајнштајн била је пионирка, узор и симбол упорности, а њен допринос се и даље проучава и све више уважава“, нагласила је Гојковић.
Маја Гојковић је истакла да обележавање 150 година од рођења Милеве Марић треба да буде подстрек да се снажније препозна и подржи улога жена у науци, поручивши да само тако можемо градити будућност засновану на знању и равноправности.
На отварању изложбе обратио се и заменик генералног директора Међународне агенције за атомску енергију Хуа Лиу, а догађају је присуствовала и директорка Музеја Војводине Чарна Милинковић.