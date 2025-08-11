clear sky
МЕШТАНИ ТРИ СУБОТИЧКА НАСЕЉА ДОБИЈАЈУ МАГИСТРАЛНИ ВОДОВОД Биће уложено близу 300 милиона динара, а прикључено 1.800 домаћинстава! Министарка Месаровић донела сјајне вести на север Бачке

11.08.2025. 12:30 13:28
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
адријана
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић потписала је данас уговор са Градом Суботица о изградњи магистралног водовода Суботица-Таванкут

Пре потписивања уговора министарка се састала са представницима Града Суботице и присуствовала презентацији пројекта "Изградња магистралног водовода Суботица, Љутово, Горњи и Доњи Таванкут".

Она је истакла да је ово други по реду пројекат у Суботици за које је Министарство привреде на иницијативу председника Александра Вучића обезбедило средства.

адријана
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

- Први пројекат за који су прошле године додељена средства, око 88 милиона динара, тиче се подизања капацитета у индустријској зони, у Малом Бајмоку. Тамо за који дан почињу радови на изградњи водоводне мреже. Уговор који смо управо потписали тиче се иградње магистралног водовода са резервоаром и две црпне станице, а који ће допринети уредном водоснабдевању у три насељена места у Суботици. То је Доњи и Горњи Таванкут и Љутово- нагласила је Месаровић.

Министарка је навела да је вредност пројекта непуних 300 милиона динара и да ће појединачне прикључке добити 1.800 домаћинстава, истакавши да ће то утицати на 5.000 грађана Суботице. 

адријана
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

-Министарство привреде у целости финансира овај пројекат. Биће спроведена комплетна законска процедура и избор извођача радова. Очекујем да у наредним недељама након те законске процедуре што пре почну радови. Пројектовани рок износи седам, осам месеци- закључила је потпредседница Владе у Суботици.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adrijana Mesarovic (@mesarovicadrijana)

