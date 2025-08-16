МИНИСТАР ИВИЦА ДАЧИЋ До сада је ухапшено 18 људи, али ће ТАЈ БРОЈ СИГУРНО БИТИ ВЕЋИ
Потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић обратио се јавности из Палате Србија, реагујући на сцене протеста које су ескалирале вечерас.
- Као и претходних дана и вечерас је дошло до драстичног нарушавања јавног реда и мира и бруталног напада и на полицијске снаге где су биле присутне али и демолирања и паљења и објеката политичких странака, али и државних органа.
- Највише је инцидената било у Ваљеву, Београду и Новом Саду. У Ваљеву су запаљене просторије СНС-а, срећом унутра није било никога, можда би било и животно угрожених - рекао је истакавши шта би било да је неког било унутра у том тренутку.
- Демолирани су и објекти Градске управе и Тужилаштва. Нападнуте су и просторије других политичких странака. Очигледно је да не постоји политички живот у Србији, да само они буду на политичкој сцени. У Ваљеву је вечерас било око 4.000 људи. Скупили су се из целе Србије.
- Полиција је успоставила јавни ред и мир. Што се тиче Београда, било је присутно негде око 1.300 људи али су били изузетно агресивни. Гађали су полицију запаљивом течношћу, пушкама за пејнтбол, и тако даље...
- У Новом Саду је било присутно око 5.000 људи. Један жандарм је засад повређен у Ваљеву. До сада је ухапшено 18 људи, али ће тај број сигурно бити већи. Сви који су кршили закон биће ухапшени, неће се толерисати кршење закона.
Дачић је још једном позвао је све на јавни ред и мир.
- Напади на полицију су били брутални свих ових дана. У протекла четири дана скоро 130 полицијских службеника је повређено - открио је.
- Данас је било неких манипулација и лажних вести. Неки медији су пренели то да је младић који је наводно претучен преминуо. Нити има презиме нити постоји икаква потврда такве информације, захтевамо да се такве лажи спрече. То смо проверили, та информација се показала као лажна. Сви који су ширили лажне вести биће ухапшени и предати на даље захтеве Тужилаштва.