МОЋНА ПОРУКА ЛИДЕРА СНС МИЛОША ВУЧЕВИЋА! Ево шта је поручио на велики православни празник
21.09.2025. 16:56 17:00
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић послао је снажну поруку на велики православни празник- Малу Госпојину.
-Упокоји Господе душе оних, који падоше као бранитељи вере. У твоме окриљу нема смрти и твоји мученици за веру живе у нама, сада више него икада.
Услиши Господе молитве и дај нам снаге да бранимо вредности за које су се и они борили и које су смисао нашег живота и постојања.
Учини Господе да оснажени том силом и моћном десницом твојом, бранимо и одбранимо веру, народ, отаџбину и породицу од безбожних следбеника анархолеве идеологије.
Дај нам Господе снагу, мудрост и благослов да одбранимо наслеђе твоје- написао је на Инстаграму Вучевић.