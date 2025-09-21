clear sky
МОЋНА ПОРУКА ЛИДЕРА СНС МИЛОША ВУЧЕВИЋА! Ево шта је поручио на велики православни празник

21.09.2025. 16:56 17:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Милош
Фото: Screenshot Instagram milosvucevic

Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић послао је снажну поруку на велики православни празник- Малу Госпојину.

-Упокоји Господе душе оних, који падоше као бранитељи вере. У твоме окриљу нема смрти и твоји мученици за веру живе у нама, сада више него икада.

Услиши Господе молитве и дај нам снаге да бранимо вредности за које су се и они борили и које су смисао нашег живота и постојања.

Учини Господе да оснажени том силом и моћном десницом твојом, бранимо и одбранимо веру, народ, отаџбину и породицу од безбожних следбеника анархолеве идеологије.

Дај нам Господе снагу, мудрост и благослов да одбранимо наслеђе твоје- написао је на Инстаграму Вучевић.

Милош Вучевић
