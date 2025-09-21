БУДИТЕ ОБАЗРИВИ
НЕВЕРОВАТНА ПРЕВАРА НА ИНТЕРНЕТУ Платио за аутомобил из снова, остао без више хиљада евра!
Из полиције поручују да се на интернету све чешће појављују огласи чији је једини циљ да преваре купце.
Најчешће се ради о атрактивним аутомобилима, старим свега неколико година, са малом километражом и у добром стању – али по ценама које делују предобро да би биле истините.
Тако је у најновијем случају један мушкарац (62) поверовао да је пронашао „понуду живота“. На једној немачкој интернет страници угледао је оглас за аутомобил чија је цена деловала невероватно повољно. Контактирао је продавце путем e-maila, који су се представили као власници ауто-куће, договорио куповину и уплатио више хиљада евра.
Ауто је требало да стигне у Србију, али када је контактирао фирму која је наводно требало да обави транспорт – уследио је шок! Нико ништа није знао о испоруци. Тек тада је схватио да је преварен, па је случај одмах пријавио полицији.
Полицијски службеници истражују догађај и трагају за починиоцима.
Полиција упозорава: „Не наседајте на превише добре понуде!“
Из полиције истичу да је интернет пун лажних огласа који се односе на половна возила – привлачна, добро очувана, али по ценама много нижим од тржишних.
„Грађани морају бити опрезни како не би постали жртве кривичних дела“, упозоравају надлежни.
Како се заштитити?
Купујте искључиво преко проверених online продавница у Србији или ЕУ
Обавезно проверите рецензије купаца
Плаћајте картицама и преко сигурних платних система
Избегавајте јавни WiFi при плаћању
Ако понуда делује предобро да би била истинита – највероватније и није истинита!
У случају да производ не стигне, најпре контактирајте продавца, а ако нема одговора – одмах се обратите банци