(ВИДЕО) ТРИ ЗЕМЉЕ ЗАПАДA ПОВУКЛЕ КРУПАН ПОТЕЗ Палестину званично признали Уједињено Краљевство, Аустралија и Канада
Уједињено Краљевство, Канада и Аустралија званично су признале Палестину као државу, што представља значајан заокрет у међународној политици и, према наводима лидера ових земаља, потез усмерен ка оживљавању наде у трајни мир на Блиском истоку, преноси ББЦ.
Британски премијер Кир Стармер објавио је да Уједињено Краљевство признаје Државу Палестину, наводећи да је то неопходно како би се очувала могућност решења у виду две државе.
Суочени са све већим ужасима на Блиском истоку, делујемо како бисмо очували могућност мира и решења у виду две државе - рекао је Стармер, додајући да то значи "безбедан и сигуран Израел уз одрживу палестинску државу".
Он је нагласио да овај потез "није награда за Хамас", већ да, напротив, означава да та организација "неће имати будућност, никакву улогу у влади, нити улогу у безбедности".
Нешто пре објаве Велике Британије, канадски премијер Марк Карни саопштио је на мрежи X да "Канада признаје државу Палестину" и понудио партнерство у изградњи мирне будућности за обе државе.
Аустралија је такође убрзо потврдила своје признање, придруживши се Канади као друга чланица Г7 која је то званично учинила. Аустралијски премијер Ентони Албанезе навео је да је то део заједничког напора с Канадом и Великом Британијом, с циљем "међународног напора за решење у виду две државе".
Одлуке ове три земље представљају значајан притисак на глобалну заједницу да подржи решење које би гарантовало миран суживот Израела и Палестине. Ове најаве долазе након што су и Канада и Аустралија раније ове недеље најавиле своју намеру да формално признају палестинску државу на Генералној скупштини УН у Њујорку.
Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025