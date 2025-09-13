НА 125 ЛОКАЦИЈА ШИРОМ СРБИЈЕ ИЗАШЛО 144.000 ГРАЂАНА У Београду на Вождовцу више од 20.000 грађана рекло "СТОП" блокадама! Ево на шта је МУП апеловао
13.09.2025. 19:55 20:02
Коментари (0)
На основу безбедносне провере, у организацији ЦЗДС одржано је 125 пријављених јавних окупљања под називом "Грађани против блокада"
Како је истакао помоћник директора полиције Владан Радосављевић, на конференцији за медије, скуповима "Грађани против блокада" присуствовало је преко 144.000 грађана.
Како је даље нагласио, није било нарушавања јавног реда и мира.
У Београду је било највеће окупљање, на Вождовцу, са преко 20.000 грашана.
С друге стране, непријављених је било 27 скупова, са око 5.000 грађана.
Полиција и даље ради на одржавању стабилност јавног реда и мира
-Апелујемо и молимо све грађане Србије да благовремено пријаве скупове- истакао је Радосављевић.