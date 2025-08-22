"НАМЕРА БЛОКАДЕРА ЈЕ ДА СЕ СРБИЈА БАЦИ НА КОЛЕНА, ДОВЕЛИ СУ ДО СИТУАЦИЈЕ ДА ПАДНЕ ЉУДСКА ЖРТВА!" Лидер СНС Вучевић јасан: "Изазован моменат за државу, грађанима је доста блокада"
Лидер напредњака и саветник председника Републике Милош Вучевић истакао је гостујући на К1 телевизији да је људима доста блокада и да желе да наставе нормално да живе.
-Врло изазован моменат за државу, прошли смо кроз невероватне изазове као друштво и држава. Сигуран сам да нико није могао да предвиди шта ће се десити, осим ових што организују. Ово дуго траје, а блокадери су дошли до тог нивоа насиља, када је питање када ће пасти нека људска жртва. Људи су уморни и грађани очекују од државе да се обезбеди сигурност, стабилност, да се врате нормалним активностима, да се баве редовним ствари, да се припремају за јесењу и зимску сезону, студенти да полажу испите, паори да спремају све што се ради у аграрним активностима. Све то заједно можемо да сублимирамо кроз поруку да је људима доста блокада - рекао је Вучевић на Телевизији К1.
Вучевић је рекао да блокадери имају намеру да се Србија баци на колена, да ослаби као држава на различитим пољима.
-Све време док се дешава ово, имамо повећање притиске на Србе на КиМ. Јуче је ЦИК одбио учешће Српске листе на изборима, имате оптужнице и истраге против руководства РС. Увек се говори о завршетку плана да Косово буде независна држава, а ми смо се фокусирали на то ко ће бити јачи блокадер, од крвавих руку од пожара, штангли, а само је питање шта је следеће. Од минута ћутања до топовских удара. Тадашњи лидери су суштински предавали делове државе другим системима и слабили државу. Мислим на систем просвете, али и правосуђа, па и одређене сегменте безбедности. Неспорно је да постоје медији који су платформе за притиске и лажи, који охрабрују део људи који раде то што раде, да је нормално да се окупе да се неко окупи - навео је Вучевић.
Ниједан члан није напустио странку
Странка је, подсетио је Вучевић, оштећена, оштећене су просторије, али ниједан одброник и посланик није напустио странку.
- Огроман је напад на странку, али овде није питање СНС, већ државе. Данас не ваља једна партија, али шта ћемо да сутра забранимо друге? СНС води политику где Србију дефинише као независну државу, а да не води такву политику ово би све стало. Да каже да је Србија до Копаоника и да не гледа преко Дрине, све би стало. Мислим да ће председник учинити напоре да се успостави дијалог, како он то замишља. Дијалог нам је потребан, али не можете да водите дијалог када неко носи пиштаљку. Ја сам неко ко мисли да треба да се води разговор. Поставље се питање, ко представља блокадере? Немојте само да причате о експертима и студентима, него реците ко ће да представља ту политику сутра? Је л' то ректор, Ђилас? То је политика без лица. Ко ће државу да представља када би они водили државу? Шта би радили по питању војне неутралности, КиМ? Ништа нисмо чули, осим „Уа“ - рекао је Вучевић.
Пуна подршка свим полицајцима
Вучевић је пружио пуну подршку полицајцима.
-Дивим се свим полицајцима који су све издржали, дајем им пуну подршку, надам се да ће наставити да чувају правни систем. Мислим да 90 посто људи у Србији не спочитава када полиција реагује. Србија нема околности какве има Француска и Немачка, како реагује полиција. Ми имамо отворен проблем КиМ, Републике Српске. Зато је то осетљивије. И наравно да сценаристи знају то и рачунају на то. Мислим да нису очекивали да ће народ и председник државе пружити жилав отпор. То не би издржале далеко јаче и богатије државе.Морали би ићи Тужилаштво са квалификацијом да је то био покушај тешког убиства на припаднике Кобри. Дешавали су се напади и на Савском венцу, Ваљеву. Дивим се свим полицајцима који су све издржали, дајем им пуну подршку, надам се да ће наставити да чувају правни систем. Мислим да 90 посто људи у Србији не спочитава када полиција реагује. Србија нема околности какве има Француска и Немачка, како реагује полиција. Ми имамо отворен проблем КиМ, Републике Српске. Зато је то осетљивије. И наравно да сценаристи знају то и рачунају на то. Мислим да нису очекивали да ће народ и председник државе пружити жилав отпор. То не би издржале далеко јаче и богатије државе - рекао је Вучевић.
Верујем да држава неће стати
Вучевић је уверен да држава неће стати, да нећемо бити поражени, ни као странка ни држава.
-Ви не чујете реакцију неких организација када се некоме оде на кућу. А замислите да неко оде на кућу неком опозиционом лидеру. Ја бих се гадио тога, ја нисам за то. Али одмах би се огласиле амбасаде. Верујем да је већина судија верна отаџбини и одгвоорни грађанима Србије и да ће имати снаге да се изборе са изазовима у оквиру правосудног система. Сигурно ћу бити у неком граду с грађанима, али важно је да грађани изађу да се скупе без сукоба, без иједне ружне поруке. Људи су уморни, сити, доста им је блокада. Људи хоће нормалан живот, сигурност - рекао је Вучевић.