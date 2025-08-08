„Намерни акт понижења читавог једног народа“ ПИЦУЛА ПОД ВАТРОМ И ИЗ НЕМАЧКЕ: Мора поднети оставку као известилац ЕП за Србију!
Док српска јавност данима с правом протестује због скандалозне ратне објаве Тонина Пицуле, човека који се представља као известилац Европског парламента за Србију, све више реакција стиже и из самог срца Европе.
Први који је, према писању портала 24 седам, отворено прозвао Пицулу и затражио његову хитну смену јесте Раинер Ротфус, портпарол за политику људских права странке Алтернатива за Немачку (АфД) у Бундестагу.
У изјави за немачке и српске медије, Ротфус је без устезања рекао оно што званичници ЕУ упорно избегавају:
"Пицулин наступ снажно документује лицемерје такозване западне заједнице вредности. Тонино Пицула мора поднети оставку као известилац ЕП за Србију."
Али није се зауставио на томе.
Ротфус је нагласио да најновија дешавања на Косову – где се свакодневно дешавају провокације и политичка репресија над Србима – јасно осветљавају двоструке аршине које ЕУ примењује кад су Срби у питању. Посебно је указао на политички мотивисано хапшење српског званичника Игора Поповића:
"Ухапшен је и српски владин званичник, Игор Поповић, под нејасним и очигледно политички мотивисаним оптужбама."
И док Пицула слави Олују и објављује фотографије са пушком у руци – симболично се хвалећи улогом у прогону више од 220.000 Срба из Крајине – Европа му и даље верује да може да буде неутрални посматрач. Да оцењује Србију. Да суди о њеној владавини права, људским правима, политичком понашању.
То није само морални пад европске политике – то је намерни акт понижења читавог једног народа.
Зато је изјава Рајнера Ротфуса више од политичке поруке. То је позив на разбуђивање европске јавности, и питање за све европске институције: да ли сте за помирење или за политички ревизионизам у стилу Павелићеве НДХ, пише 24 седам и додаје:
„Уколико Европски парламент не реагује и не разреши Пицулу, шаље се јасна порука: у Бриселу су важнији политички војници из Олује од права народа који су том Олујом – избрисани“.