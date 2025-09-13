broken clouds
"НАС ЈЕ БИЛО 133.000, А БЛОКАДЕРА 5.000 У ЦЕЛОЈ СРБИЈИ" Председник Вучић провео вече са грађанима против блокада: Морамо сами да се изборимо за нашу земљу

13.09.2025. 19:29 19:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
вучић
Фото: Скриншот Информер тв

Председник Србије Александар Вучић обратио се након шетње грађана против блокада.

-Зар нисте поносни на ове људе? Прошли су без иједног инцидента, никоме нису пиштали. Погледајте колика је река људи- нагласио је Вучић и додао да су блокадери постављали блокаде.

Вучић је навео и да према проценама надлежних служби било око 5.094 блокадера у целој Србији.

-Последњи пут је било 133.000 грађана против блокада, а њих 5.000. Сад идем за Јапан- истакао је. 

Председник је послао јасну поруку грађанима да морамо да се изборимо за нашу земљу и да се боримо за веће пензије и плате. 

-Срећан сам што сам могао са овим дивним људима да проведем вече- закључио је. 

Александар Вучић грађани против блокада
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
