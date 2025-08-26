НЕДОПУСТИВО! ОВО ЈЕ ПОСЛЕДИЦА ПОЛИТИКЕ МРЖЊЕ И НАСИЉА! Градоначелник Новог Сада Мићин обишао породицу студента и оштро реаговао на језиве графите! Балаћ: Нису ме уплашили, нећу ћутати!
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин обишао је Владимира Балаћа и његову породицу у Футогу, након што су им на фасади куће осванули увредљиви графити.
Он је истакао да је Балаћ доживео најгору могућу ствар да му мрзилачки графит напишу на кући.
- Ово није Нови Сад, Нови Сад је град мира и толеранције. Ово је последица политике која се води још од новембра, политике мржње и насиља према неистомишљеницима. Ово је недопустиво, захтевам од свих надлежних органа да се пронађу починиоци и да се адекватно спроведу поступци према њима и да се казне- истакао је Мићин.
Први човек Града је подсетио да је ова власт, коју они таргетирају све време, у Новом Саду за избеглице од 2012. године изградила 522 стана.
-Ми смо уселили 522 избегличке поруке. Највеће достигнуће у мојој каријери је што сам био председник комисије за доделу тих станова. Тензије морају да се смање. Ја сам тражио од начелника полиције да предузме све мере да породица Балаћа буде безбедна и да обилазе кућу- јасна је порука градоначелника.
Балаћ се захвалио градоначелнику на обиласку његове породице и њега и нагласио да је оно што се десило срамота.
-Срамота је то што неко мисли да му је дозвољено да скрнави нечију кућу зато што другачије мисли, само зато што се залажем за боље образовање и Србију. То је претња. Шта ће бити ако се не одселим? Хоћете ме физички повредити? Хоћете повредити мога оца, мајку, баку? Не стидим се што сам пореклом из Републике Српске, што сам Србин, православац. И никада се нећу стидети. Нећу се одрећи свог идентитета. Нису ме уплашили. Моја породица је потресена, ми смо поштена породица, никоме нисмо стали на жуљ. Нећу ћутати, ја вучем ратничке гене. Не дамо вам Србију- поручио је Балаћ.