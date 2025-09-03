ВУЧИЋ: "ХВАЛА НА ИСКРЕНОМ ПРИЈАТЕЉСТВУ"
НЕРАСКИДИВО ПРИЈАТЕЉСТВО СРБИЈЕ И КИНЕ Председници Вучић и Си челичним стиском руке потврдили повезаност два народа
03.09.2025. 08:05 08:24
Коментари (0)
Председник Србије Александар Вучић огласио се данас из Пекинга на Инстаграм профилу, поделио слике са председником Кине Си Ђинпингом и захвалио се на пријатељству те земље према Србији.
- Захвалан сам председнику Сију и кинеском народу на искреном пријатељству према нашој Србији. Кина је увек била уз Србију, посебно у тешким тренуцима. Србија и српски народ то никада неће заборавити!
Председник Србије, Александар Вучић борави у Кини од 2. до 4. септембра, где ће на позив председника НР Кине Си Ђинпинга присуствовати обележавању 80. годишњице победе у Другом светском рату.