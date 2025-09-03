clear sky
21°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1689
usd
100.1872
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВУЧИЋ: "ХВАЛА НА ИСКРЕНОМ ПРИЈАТЕЉСТВУ"

НЕРАСКИДИВО ПРИЈАТЕЉСТВО СРБИЈЕ И КИНЕ Председници Вучић и Си челичним стиском руке потврдили повезаност два народа

03.09.2025. 08:05 08:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Александар Вучић
Фото: buducnostsrbijeav

Председник Србије Александар Вучић огласио се данас из Пекинга на Инстаграм профилу, поделио слике са председником Кине Си Ђинпингом и захвалио се на пријатељству те земље према Србији.

- Захвалан сам председнику Сију и кинеском народу на искреном пријатељству према нашој Србији. Кина је увек била уз Србију, посебно у тешким тренуцима. Србија и српски народ то никада неће заборавити!


Председник Србије, Александар Вучић борави у Кини од 2. до 4. септембра, где ће на позив председника НР Кине Си Ђинпинга присуствовати обележавању 80. годишњице победе у Другом светском рату.

Кина Александар Вучић Си Ђинпинг
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај