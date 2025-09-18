"НИЈЕ ЈОЈ СМЕТАЛО ДА АПАНАЖУ УЗИМА ОД ДРЖАВЕ КОЈУ САД ПЉУЈЕ У ХРВАТСКОЈ" Биљана Пантић Пиља декласирала Лалић, ево како је одговорила на скандалозну изјаву да је Србија као Јасеновац!
Биљана Пантић Пиља, народна посланика, оштро је осудила изјаву Ане Лалић да је "Србија као Јасеновац", описавши гнусне речи као "јадне, бедне и срамотне".
-Ана Лалић је до 2020. године била медијски саветник у Позоришту младих у Новом Саду. Тад је, као и сада у Новом Саду на власти била Српска напредна странка. Није јој сметало тада да тада узима апанажу од државе коју сада пљује по суседној Хрватској.
Да, баш та Ана Лалић, која је следбеница Динка Грухоњића и жестоки фан Тонина Пицуле. Жена која је ако се не варам, рођена у Ваљеву, најгласнији је заговорник сепаратизма у Војводини. Ана Лалић је омиљени говорник по Хрватској, не зато што је јако паметна него зато што пљује своју дрћжаву и са ниподаштавањем говори о грађанима Србије. Поредити са најстрашнијим логором и симболом страдања, Јасеновцем живот у Србији, толико је ужасно и јадно али говори колика је мржња свих оних које је едуковао Грухоњић. Док је паре примала из буџета државе коју пљује тад јој није био Јасеновац у Србији. Овим је велика новинарка и нада Грухоњића, на све жртве логора пљунула. И показала, да свако има цену. Њена је била-медијски саветник у Позоришту до 2020. године у напредњачком Новом Саду. Јадно, бедно и срамотно- поручила је путем Инстаграма Биљана Пантић Пиља.