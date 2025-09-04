„Његов политички ангажман не доприноси помирењу у региону, него напротив…“ ЕПАРХИЈА ДАЛМАТИНСКА СЕ ОГРАДИЛА ОД УЧЕШЋА ГРУХОЊИЋА на фестивалу у Шибенику
ШИБЕНИК: Митрополит далматински Никодим изјавио је данас да се Православна Епархија далматинска и он као митрополит далматински ограђују од учешћа професора Динка Грухоњића на фестивалу ФАЛИШ у Шибенику, као и да се ограђују од његових ставова и јавног и било каквог другог деловања.
Митрополит Никодим је такође негирао наводе појединих медија у Србији да Епархија далматинска учествује у организацији Фестивала ФАЛИШ и додао да се веза епархије са Фестивалом односи искључиво на пријатељске односе са организаторима и на донације производа манастира Крка за потребе Фестивала, саопштила је Епархија далматинска.
До сада није било потребе за оваквим нашим јавним ограђивањем што се налазимо на месту спонзора Фестивала, а надамо се да је ова година изузетак што се тиче Епархије, искључиво због присуства и учешћа једне тако контроверзне особе, која се у претходном периоду показала као велики непријатељ српског народа, имајући у виду његов политички ангажман који не доприноси помирењу у региону, него напротив, даљем, са наше стране нежељеном, заоштравању односа, поручио је митрополит Никодим.
ФАЛИШ (Фестивал алтернативе и левице Шибеник) се ове године одржава од 3. до 7. септембра у Шибенику.
Динко Грухоњић је јуче био модератор на представљању књиге "Сребреница, 30 година послије" у оквиру фестивала.