few clouds
22°C
05.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1677
usd
100.53
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„Његов политички ангажман не доприноси помирењу у региону, него напротив…“ ЕПАРХИЈА ДАЛМАТИНСКА СЕ ОГРАДИЛА ОД УЧЕШЋА ГРУХОЊИЋА на фестивалу у Шибенику

04.09.2025. 23:54 23:59
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
спц
Фото: Printscreen/Facebook/Епархија далматинска

ШИБЕНИК: Митрополит далматински Никодим изјавио је данас да се Православна Епархија далматинска и он као митрополит далматински ограђују од учешћа професора Динка Грухоњића на фестивалу ФАЛИШ у Шибенику, као и да се ограђују од његових ставова и јавног и било каквог другог деловања.

Митрополит Никодим је такође негирао наводе појединих медија у Србији да Епархија далматинска учествује у организацији Фестивала ФАЛИШ и додао да се веза епархије са Фестивалом односи искључиво на пријатељске односе са организаторима и на донације производа манастира Крка за потребе Фестивала, саопштила је Епархија далматинска. 
 

До сада није било потребе за оваквим нашим јавним ограђивањем што се налазимо на месту спонзора Фестивала, а надамо се да је ова година изузетак што се тиче Епархије, искључиво због присуства и учешћа једне тако контроверзне особе, која се у претходном периоду показала као велики непријатељ српског народа, имајући у виду његов политички ангажман који не доприноси помирењу у региону, него напротив, даљем, са наше стране нежељеном, заоштравању односа, поручио је митрополит Никодим.
 

ФАЛИШ (Фестивал алтернативе и левице Шибеник) се ове године одржава од 3. до 7. септембра у Шибенику.
 

Динко Грухоњић је јуче био модератор на представљању књиге "Сребреница, 30 година послије" у оквиру фестивала.
 

епархија фестивал динко грухоњић
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЧИМ НАС ГРУХОЊИЋ НАПАДА, НА ДОБРОМ СМО ПУТУ ОКО ПАКЕТА НАЦИОНАЛНИХ УЏБЕНИКА Вучевић јасан: Он не крије да би да отцепи део државе, користи студенте за екстремне идеје!
Милош

ЧИМ НАС ГРУХОЊИЋ НАПАДА, НА ДОБРОМ СМО ПУТУ ОКО ПАКЕТА НАЦИОНАЛНИХ УЏБЕНИКА Вучевић јасан: Он не крије да би да отцепи део државе, користи студенте за екстремне идеје!

31.07.2025. 09:26 09:58
Волим
0
Коментар
0
Сачувај