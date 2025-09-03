НОВИ ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ СРПСКЕ МИНИЋ ПРОЗВАО ТАМОШЊУ ОПОЗИЦИЈУ Питају да ли је легалан Додик, да ли сам ја, а нико не пита да ли је Шмит
БАЊАЛУКА: Нова Влада Републике Српске је легална и то ће потврдити све и један суд, чак када би у том суду били сви они који то оспоравају, рекао је данас новоизабрани премијер Саво Минић.
Додао је да је све што се ради сигурно у интересу, не само народа Републике Српске, него у интересу Републике Српске.
"Та прича ће трајати још наредних седам до девет дана, док се не заврши процедура. Постоје одређене регуле и правила од начина именовање мандатара, одлуке Народне скупштине", рекао је Минић.
Минић каже да је цело време од опозиције слушао питање да ли је легалан председник Републике Милорад Додик и да ли је он легалан као мандатар, односно као председник Владе, а није чуо од било кога да ли је легалан Кристијан Шмит.
"Да ли је он именован у складу са правилом о резолуцијиУједињених нација, да ли је регуларно да он на интернет страници измени Кривични закон, да ли је регуларно и легално да стави ван снаге Устав ФБиХ на један дан, да ли је легално да измени Кривични закон мимо Парламентарне скупштине БиХ, да ли то легално, ја вас питам", рекао је Минић.
А онда, каже Минић, ви ћете мене питати да ли је ово легално.
"Видећете како ће бити на суду. А, дозволите, ја сам правник, и ја знам како ће бити. Тако да ћете имати прилику да се сетите данашњег разговара. Ово је све легално, зато што ми радимо сигурно у интересу, не само народа Републике Српске, да то не буде флоскула, него ми радимо у интересу Републике Српске", рекао је Минић.
"Не би себи нико дозволио овакав луксуз о коме се јуче причало на НСРС. До тога, да ли је председник Додик потписао акт у ком предлаже мене за мандатара. Мислим, то постоје помало, нећу рећи смашно, али то је једна мантра која се стално окреће. То је мој одговор", поручио је Минић, пренела је РТРС.