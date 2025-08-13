clear sky
НОВИ САД НИТИ ЊЕГОВИ ГРАЂАНИ НЕЋЕ ПОКЛЕКНУТИ ПРЕД ТЕРОРОМ Мићин: "Блокадери оголили свој прави лик и приказали оно што је суштина њихове политике"

13.08.2025. 11:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин осудио је нападе блокадера у Новом Саду истичући да су оголили свој прави лик и приказали оно што је суштина њихове политике.

-Синоћ су екстремисти блокадери у Новом Саду испред просторија странке на Булевару ослобођења оголили свој прави лик и приказали оно што је суштина њихове политике. Под плаштом наводног политичког активизма, показали су да су спремни на насиље, мржњу и уништавање свега пред њима. Ти насилници нису бирали средства – каменице, псовке, претње, физички напади – све је било дозвољено у њиховом походу на мирне грађане који су једино стајали испред својих просторија. Напали су људе чија је једина “кривица” то што су чланови Српске напредне странке и што воле свој град и своју државу - написао је Мићин на Инстаграму.

Мићин је истакао да то није био инцидент већ организован напад с јасним циљем да се застраше Новосађани, да се посеје страх и поделе међу људима. 

-Али Нови Сад није и никада неће бити град у коме владају хаос, фашизам и насиље. Нови Сад је град мира, мултикултурности и заједништва, а не град улица по којима харају екстремисти. Али ни Нови Сад, ни његови грађани неће поклекнути пред терором. Никакве каменице, претње и насиље не могу зауставити пут развоја, јер изнад свега стоји воља грађана да живе у мирном и уређеном Новом Саду. Насиље никада неће победити рад и посвећеност ка напретку свог града и своје Србије - нагласио је Мићин. 

