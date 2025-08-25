НОВО НАСИЉЕ НАД СРБИМА У СЕВЕРНОЈ МИТРОВИЦИ Албанци одлучили да преименују 87 улица
КОСОВСКА МИТРОВИЦА: Члан председништва Српске листе Милан Радојевић изјавио је да је нелегитимна скупштина општине Северна Митровица на данашњем заседању донела одлуку о преименовању чак 87 улица у Северној Митровици, као и да о одржавању седнице и самом дневном реду нико није обавештен.
''О одржавању седнице, као и о самом дневном реду нико није обавештен, ни представници медија и што је најгоре ни грађани општине Северна Митровица, нарочито Срби који чине апсолутну већину у овој општини'', навео је Радојевић у саопштењу.
Додао је да није било ни јавних консултација нити позива на јавну расправу да се питају грађани шта мисле о томе, у раду нелегалне комисије није учествовао нико из српске заједнице.
Самим тим, како је истакао, грађани су о раду комисије и одлукама нелегитимне скупштине упознати из медија на албанском језику пошто нико од српских медија није добио позив за данашњу седницу.
''Одлуке су променљиве, као и људи који данас седе у тим одборничким клупама, али ће иза њих остати срамота и сејање раздора између заједница.
Након локалних избора грађани Северне Митровице ће локалну администрацију послати у историју и јасно ставити до знања шта мисле о њиховим одлукама које су доношене искључиво и на штету српског народа. Након локалних избора, нов сазив локалне скупштине ће одражавати реалну вољу народа и радити у интересу свих заједница које деценијама живе у Северној Митровици, а штетне одлуке попут ове ће заједно са њима постати прошлост'', поручио је Радојевић.