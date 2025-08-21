light rain
НС УЖИВО: Док се врши срамна трговина тугом, Штимац ужива у луксузним летовањима! У позадини свега се врти озбиљан новац

21.08.2025. 14:40 14:49
Пише:
Дневник
Извор:
НС Уживо
stimac
Фото: Screenshot YT Sport Klub

Прошло је скоро 10 месеци од страшне трагедије која је 1. новембра 2024. потресла целу нацију. Док породице и најближи и даље живе у дубокој боли и туговању, неки без имало поштовања покушавају да на тој трагедији зараде.

Да је ово јасна координисана акција покушаја рушења државе потврђује се и кроз чињеницу да су демонстрантима широм Србије обезбеђени идентични беџеви и пароле.

Како то да сви демонстранти исто мисле и користе исте пароле? Зашто нико није осмислио другачију поруку, већ се понављају лако запамтиве и идентичне реченице?

Оваква униформност јасно указује на организовану и планску стратегију, а не на спонтани израз незадовољства грађана.

Такође, изазива додатну сумњу и огорчење јавности, јер јасно указује да постоји једна „централа“ која контролише и униформисаност демонстрација, али и профитере који покушавају да зараде на томе.

Елем, горе од тога јесте то што је инстаграм у протеклих неколико дана преплављен рекламама за беџеве, пиштаљке, макете…

Уместо достојанства и поштовања, видимо покушај комерцијализације нечије велике патње, и то све без трунке емпатије.

Нажалост, ово није изолован случај

Док се на интернету врши ова срамна трговина тугом, Штимац ужива у луксузним летовањима на најскупљим дестинацијама, пише НС Уживо.

Још један доказ да се у позадини свега врти озбиљан новац и да организатори наводних „спонтаних“ протеста нису баш толико невини колико се представљају, испливао је у јавност!

Пример тога је и Јаћимовић, који је после пада надстрешнице основао фирму, купио аутобусе, станове и куће, а новац само леже на рачун.

У интервјуу за један окупациони медиј, Јаћимовић је јавно признао да му је за набавку аутобуса уплаћено више од 300.000 евра — више од 41 милион динара из Србије, и додатних 90.000 евра из Америке.

Звучи познато?

Транспарентност само кад одговара. Новац стиже, аутобуси се купују, слогани су униформисани, а протести „спонтани“?

Ово признање само је још један у низу доказа да иза свега стоји озбиљна организација, страни новац и јасна политичка агенда.

Питамо се само, ко пише сценарије и ко за све то плаћа?

 

блокаде
Вести Политика
