НС УЖИВО: Док се врши срамна трговина тугом, Штимац ужива у луксузним летовањима! У позадини свега се врти озбиљан новац
Прошло је скоро 10 месеци од страшне трагедије која је 1. новембра 2024. потресла целу нацију. Док породице и најближи и даље живе у дубокој боли и туговању, неки без имало поштовања покушавају да на тој трагедији зараде.
Да је ово јасна координисана акција покушаја рушења државе потврђује се и кроз чињеницу да су демонстрантима широм Србије обезбеђени идентични беџеви и пароле.
Како то да сви демонстранти исто мисле и користе исте пароле? Зашто нико није осмислио другачију поруку, већ се понављају лако запамтиве и идентичне реченице?
Оваква униформност јасно указује на организовану и планску стратегију, а не на спонтани израз незадовољства грађана.
Такође, изазива додатну сумњу и огорчење јавности, јер јасно указује да постоји једна „централа“ која контролише и униформисаност демонстрација, али и профитере који покушавају да зараде на томе.
Елем, горе од тога јесте то што је инстаграм у протеклих неколико дана преплављен рекламама за беџеве, пиштаљке, макете…
Уместо достојанства и поштовања, видимо покушај комерцијализације нечије велике патње, и то све без трунке емпатије.
Нажалост, ово није изолован случај
Док се на интернету врши ова срамна трговина тугом, Штимац ужива у луксузним летовањима на најскупљим дестинацијама, пише НС Уживо.
Још један доказ да се у позадини свега врти озбиљан новац и да организатори наводних „спонтаних“ протеста нису баш толико невини колико се представљају, испливао је у јавност!
Пример тога је и Јаћимовић, који је после пада надстрешнице основао фирму, купио аутобусе, станове и куће, а новац само леже на рачун.
У интервјуу за један окупациони медиј, Јаћимовић је јавно признао да му је за набавку аутобуса уплаћено више од 300.000 евра — више од 41 милион динара из Србије, и додатних 90.000 евра из Америке.
Звучи познато?
Транспарентност само кад одговара. Новац стиже, аутобуси се купују, слогани су униформисани, а протести „спонтани“?
Ово признање само је још један у низу доказа да иза свега стоји озбиљна организација, страни новац и јасна политичка агенда.
Питамо се само, ко пише сценарије и ко за све то плаћа?