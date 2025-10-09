overcast clouds
НС УЖИВО: Миша Бачулов напао полицију па прошао без последица, шаље се опасан сигнал

09.10.2025. 12:53 13:03
Дневник
НС Уживо
bačulov
Фото: Screenshot YT BALKAN INFO - Zvanični kanal

Портал НС Уживо тврди да је имао увид у решење суда за пуштање Мише Бачулова из притвора – три дана након што је физички насрнуо на полицајце испред Филозофског факултета.

НС Уживо тврди да се на снимцима види да Бачулов гура припаднике МУП-а заставом, а је "судији било довољно да чује како је "осетио штит, али није гурао“. 

Овако олако укидање притвора шаље опасан сигнал – да је могуће да физички обрачун са службеним лицима прође без последица, што може само да подстакне нове инциденте и уруши поверење грађана у правосудни систем.

Фотографије и снимке погледајте на ОВОМ линку.

миша бачулов
