НС УЖИВО: Миша Бачулов напао полицију па прошао без последица, шаље се опасан сигнал
09.10.2025. 12:53 13:03
Портал НС Уживо тврди да је имао увид у решење суда за пуштање Мише Бачулова из притвора – три дана након што је физички насрнуо на полицајце испред Филозофског факултета.
НС Уживо тврди да се на снимцима види да Бачулов гура припаднике МУП-а заставом, а је "судији било довољно да чује како је "осетио штит, али није гурао“.
Овако олако укидање притвора шаље опасан сигнал – да је могуће да физички обрачун са службеним лицима прође без последица, што може само да подстакне нове инциденте и уруши поверење грађана у правосудни систем.
Фотографије и снимке погледајте на ОВОМ линку.