НСуживо: Погачар диже тензије, па бежи кад полиција реагује
Миран Погачар, један од најгласнијих актера протеста блокадера, поново је у центру пажње, настављајући да диже тензије у јавности, пише портал НСуживо.
Након што је пре само неколико дана у Врбасу, како тврди НСуживо, заједно са саборцем Брајаном Брковићем, хушкао окупљене грађане да „не одустају“, а потом се – када је ситуација постала напета – буквално сакрио иза трафике, данас је поново извео свој познати улични перформанс, овога пута испред суда у Новом Саду.
На снимцима који круже друштвеним мрежама види се како Погачар виче, маше рукама, расправља се с полицијом и гура барикаде – али чим су припадници МУП-а законито и по овлашћењу реаговали, Погачар је брже-боље подигао руке у ваздух, не би ли изгледао као невина жртва насиља режима.
Погачар је пре само два дана дао скандалозну изјаву за Н1, у којој је рекао да „Вучић мора да буде смењен – на било који начин“. Овај иступ изазвао је бурне реакције широм Србије, јер представља директан позив на рушење уставног поретка и потенцијално насиље. Подсећамо, Александар Вучић је легитимно изабрани председник Србије, а овакви позиви представљају недопустиво нарушавање демократског поретка, пише НСуживо.
И док већина грађана жели стабилност и ред, Погачар и екипа упорно покушавају да створе хаос – али с безбедне удаљености и рукама увис, кад наиђе полиција, наводи се у тексту.
Како пише НСуживо, грађани су све забринутији због агресивне реторике и понашања појединих учесника протеста, а правни стручњаци упозоравају да овакве изјаве могу имати озбиљне правне последице, укључујући и кривичну одговорност за подстрекивање на насиље и рушење уставног поретка.
Додаје се да је Брајан Брковић монтенегрински шовиниста, унук познатог црногорског усташе, књижевника Јеврема Брковића, човека који је био познат као мрзитељ Србије и Срба и против кога је 1991. године подигнута оптужница за распиривање националне мржње због чега је побегао да живи у Туђманову ратну неоусташку Хрватску.
НСуживо