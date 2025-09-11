overcast clouds
11.09.2025.
Нови Сад
ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ СЕНТА И 328. ГОДИШЊИЦА СЕНЋАНСКЕ БИТКЕ Јухас присуствовао свечаној седници Скупштине општине, уручена признања заслужним појединцима

11.09.2025. 12:31 12:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
сента
Фото: Скупштина АП Војводине

Седницу је отворио председник Скупштине општине Сента Веселин Петровић, свечаним говором присутнима се обратила председница Општине
Хајналка Бурањ, а уручена су и највиша општинска признања заслужним поједницима.

Након свечане седнице, председник Скупштине АП Војводине Балинт Јухас осврнуо се на значај Сенћанске битке која је променила ток историје у овом делу Европе и обележила почетак пада Отоманског царства.

-Одлучујућа победа Еугена Савојског над османском војском у Великом бечком рату отворила је пут преговорима који су коначно довели до Карловачког мира. На нама је да се са дубоким пијететом сећамо свих жртава и да не допустимо да прошлост буде заборављена. У исто време, обавезни смо да гледамо напред и да наставимо да радимо за добробит грађана Сенте и читавог овог краја за снажнију заједницу, достојанствен живот и будућност у којој ће се свако осећати сигурно и поштовано - поручио је Јухас.

сента
Фото: Скупштина АП Војводине

Пред почетак свечане седнице положени су венци на спомен-обележје на Тиси где се одиграла Сенћанска битка, а које представља меморијални комплекс свим жртвама заслужним за велику победу 1697. године.

Балинт Јухас сента
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
