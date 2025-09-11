ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ СЕНТА И 328. ГОДИШЊИЦА СЕНЋАНСКЕ БИТКЕ Јухас присуствовао свечаној седници Скупштине општине, уручена признања заслужним појединцима
Седницу је отворио председник Скупштине општине Сента Веселин Петровић, свечаним говором присутнима се обратила председница Општине
Хајналка Бурањ, а уручена су и највиша општинска признања заслужним поједницима.
Након свечане седнице, председник Скупштине АП Војводине Балинт Јухас осврнуо се на значај Сенћанске битке која је променила ток историје у овом делу Европе и обележила почетак пада Отоманског царства.
-Одлучујућа победа Еугена Савојског над османском војском у Великом бечком рату отворила је пут преговорима који су коначно довели до Карловачког мира. На нама је да се са дубоким пијететом сећамо свих жртава и да не допустимо да прошлост буде заборављена. У исто време, обавезни смо да гледамо напред и да наставимо да радимо за добробит грађана Сенте и читавог овог краја за снажнију заједницу, достојанствен живот и будућност у којој ће се свако осећати сигурно и поштовано - поручио је Јухас.
Пред почетак свечане седнице положени су венци на спомен-обележје на Тиси где се одиграла Сенћанска битка, а које представља меморијални комплекс свим жртвама заслужним за велику победу 1697. године.