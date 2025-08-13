ДАЧИЋ ОСУДИО НАСИЉЕ НА УЛИЦАМА Напади на полицију у више градова Србије ПОВРЕЂЕН ПОЛИЦАЈАЦ У НОВОМ САДУ
Министар полиције Ивица Дачич обратио се јавности поводом нереда који се дешавају у градовима широм Србије испред просторија СНС-а. Најкритичније је у Новом Саду.
-Напад на политичке неистомишљенике или просторије других политичких странака или на приватне адресе, представља велики ризик, нарочито имајући у виду да је сваки од тих скупова непријављен и незаконит, а да са друге стране представља ризик за безбедност грађана и имовину других правних лица. Више пута смо упозоравали да се нико не сукобљава са полицијом нити са грађанима. Нажалост, у Новом Саду је по полицијским извештајима, нешто после 20 часова дошло до напада на присталице СНС-а који су стајали испред просторија. Том приликом је повређен један политички службеник за сада - рекао је министар полиције Ивица Дачић.
Дачић је рекао да је дошло до масовних напада у више градова Србије на полицију и на присталице СНС-а.
-Улога и задатак полиције је да сачува јавни ред и мир, да сви поштују закон. На све оне који крше закон биће примењене санкције, биће поднете прекршајне и кривичне пријаве. Позивамо све на мир, позивамо да одустану од таквих провокативних акција које служе да се изазове што више сукоба. Вечерас је велики број чланова СНС-а присутан испред својих просторија. Полиција би обезбедила сваку политичку странку коју неко други хоће да нападне, говорим о просторијама. Позивамо све да одустану од тога. Ти скупови нису пријављени. Мислим да сви треба да се разиђу и да се успостави јавни ред и мир, који је у интересу свих грађана Србије. Полиција је, поновићу, интревенисала у Новом Саду. Ми осуђујемо насиље. Захваљујем свим полицајцима који трпе све ово већ неколико месеци. Полиција се не бави политиком, већ обезбеђује стабилан јавни ред и мир. Било је сукоба у другим местима, у Новом Саду највише. Они са једне локације прелазе на другу - рекао је Дачић.