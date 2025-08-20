ОВАЈ ДАТУМ ЈЕ БИТАН ЗА ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ Вучић: Промене се тичу и државних органа, резултати ће бити очигледни СТИЖУ ВЕЛИКЕ ИЗМЕНЕ
Председник Србије Александар Вучић најавио је данас да ће у недељу, 24. августа бити представљене нове мере за помоћ грађанима и најавио да од 1. септембра почети њихова примена.
- Спремите се за недељу, биће топ мере. Сада ћу вам навести само неки пример. У недељу пратите, имаћу презентацију мера. То су можда и најбоље мере за обичан народ, за све наше људе, за све наше грађане. И то већ од 1. септембра креће примена. Од цена, до свега другог, то ћете да видите - рекао је Вучић приликом посете просторијама СНС на Палилули.
Он је истакао да ће и каматне стопе на готовинске, потрошачке кредите за људе који нису богати бити неупоредиво прихватљивије и да ће моћи неупоредиво лакше да се добију.
- Да не говоримо да смо се побринули за додатну подршку у различитим сегментима. Дакле, за најсиромашније грађане и за пензионере, у много чему. И баш сам задовољан. Цело јутро имамо, три сата, састанке око мера. Сигуран сам да ћете бити задовољни - нагласио је Вучић.
Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да се припремају промене које се тичу државних органа и да ће држава променити тактику у понашању.
-Одређене мере ћемо да кренемо да предузимамо на другачији начин. Нешто ће се видети, нешто ће се мање видети у почетку, али ће резултати бити очигледни. Ми се припремамо за то. Видећете промену тактике у понашању, по различитим стварима које се тичу државних органа - рекао је Вучић приликом обиласка просторија Српске напредне странке на Палилули која је на протесту у понедељак демолирана.
Вучић је истакао да постоји на стотине тужилаца и судија који су одбили да гоне студенте у блокади зато што чекају да победе.
-Чекају да победе. Имате право на коцку, имате право на политичку процену, не знам само како мислите да оправдате противзаконито деловање кад коцка није прошла. Хоћете се понашати противзаконито, да бисте се додворили онима који се понашају противзаконито, то је све океј. Можда сте се погрешно кладили, тако да ћемо то да видимо - навео је Вучић.