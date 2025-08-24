ОВО ЈЕ РЕАЛАН И ОДГОВОРАН ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА Вучевић: Кристално је јасно да је циљ блокадера да насиљем дођу на власт ВАЖНО ДА ДРЖАВА САЧУВА МИР И СТАБИЛНОСТ
Милош Вучевић, председник Српске напредне странке (СНС), изјавио је да "крај 2026. остаје реалан и одговоран датум за следеће парламентарне изборе" и додао да је то његов став још од раније.
- То је разуман и изводљив временски оквир који омогућава политичку стабилност, мир и спровођење значајних реформи. Морамо бити опрезни да не упаднемо у замку реаговања на притисак оних који желе да искористе ситуацију за насилно преузимање власти - рекао је Вучевић у интервјуу за лист Курир.
Како каже, константно висока подршка Вучићу и Српској напредној странци јасан је доказ поверења народа.
"Њихов циљ је да насиљем дођу на власт"
Он је рекао да је "кристално јасно" да "они који позивају на превремене изборе и који су користили протесте и најјезивије насиље као алате за уништење наше земље, никада нису били заинтересовани за изборе".
- Њихов циљ је да насиљем дођу на власт, заобилазећи легитимну вољу народа, са крајњим циљем уништења Србије - рекао је Вучевић.
Он је нагласио и да ће "у наредним недељама држава сачувати мир, народ и земљу".
- Нећемо дозволити блокадерским терористима да ремете животе грађана, а да страх буде наше дефинишуће искуство - додао је Вучевић.
Такође је навео да је странка чији је председник "уједињена, одлучнија него икад".
- Наша посвећеност будућности Србије је непоколебљива - оценио је он и поручио да је неће сломити напади којима је изложена.