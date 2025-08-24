clear sky
20°C
24.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВО ЈЕ РЕАЛАН И ОДГОВОРАН ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА Вучевић: Кристално је јасно да је циљ блокадера да насиљем дођу на власт ВАЖНО ДА ДРЖАВА САЧУВА МИР И СТАБИЛНОСТ

24.08.2025. 11:59 12:05
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
Коментари (0)
милош
Фото: Принтскрин Информер тв

Милош Вучевић, председник Српске напредне странке (СНС), изјавио је да "крај 2026. остаје реалан и одговоран датум за следеће парламентарне изборе" и додао да је то његов став још од раније.

- То је разуман и изводљив временски оквир који омогућава политичку стабилност, мир и спровођење значајних реформи. Морамо бити опрезни да не упаднемо у замку реаговања на притисак оних који желе да искористе ситуацију за насилно преузимање власти - рекао је Вучевић у интервјуу за лист Курир.

Како каже, константно висока подршка Вучићу и Српској напредној странци јасан је доказ поверења народа.

"Њихов циљ је да насиљем дођу на власт"

Он је рекао да је "кристално јасно" да "они који позивају на превремене изборе и који су користили протесте и најјезивије насиље као алате за уништење наше земље, никада нису били заинтересовани за изборе".

- Њихов циљ је да насиљем дођу на власт, заобилазећи легитимну вољу народа, са крајњим циљем уништења Србије - рекао је Вучевић.

Он је нагласио и да ће "у наредним недељама држава сачувати мир, народ и земљу".

- Нећемо дозволити блокадерским терористима да ремете животе грађана, а да страх буде наше дефинишуће искуство - додао је Вучевић.

Такође је навео да је странка чији је председник "уједињена, одлучнија него икад".

- Наша посвећеност будућности Србије је непоколебљива - оценио је он и поручио да је неће сломити напади којима је изложена.

Милош Вучевић
Извор:
Србија данас
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај