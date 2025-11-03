overcast clouds
ПАЛИ ИЗАЗИВАЧИ ХАОСА ИСПРЕД СКУПШТИНЕ Приведено и идентификовано 37 особа, трага се за осталима

03.11.2025. 07:20 07:24
Пише:
Дневник
Извор:
kurir.rs
Фото: Дневник

Припадници Министарства унутрашњих послова идентификовали су и у службене просторије довели 37 лица, која су учествовала у нарушавању јавног реда и мира.

Припадници Министарства унутрашњих послова идентификовали су и у службене просторије довели 37 лица, која су учествовала у нарушавању јавног реда и мира и изазивању инцидената током непријављеног јавног окупљања, претходне вечери, испред Народне скупштине Републике Србије. 

Полиција интензивно ради на идентификацији и проналажењу осталих учесника који су својим поступцима угрожавали безбедност грађана и јавне имовине. 

Полиција ће наставити да доследно примењује све законске мере у циљу очувања јавног реда, мира и безбедности свих грађана. 

(Kurir.rs)

