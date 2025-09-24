overcast clouds
ПАРТНЕРСТВО СА ШВАЈЦАРСКОМ ЈЕ ВАЖАН ОСЛОНАЦ ЗА ЈАЧАЊЕ ЕКОНОМСКИХ ВЕЗА Месаровић: У циљу привлачења додатних инвестиција и отварања нових радних места договорена је организација великог бизнис форума

24.09.2025. 13:18 13:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
адр
Фото: принтскрин инстаграм/ mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић одржала је састанак са Ан Лугон Мулан, амбасадорком Швајцарске у Републици Србији, на којем су разговарали о унапређењу сарадње у области економије и инвестиција, као и о новим могућностима за заједничке пројекте који ће допринети развоју привреде наше државе.

-Партнерство које градимо са Швајцарском представља важан ослонац за јачање економских веза и отварање нових перспектива за наше грађане и привреду. У Србији већ успешно послују велике швајцарске компаније попут Nestlé и Barry Callebaut, а у циљу привлачења додатних инвестиција и отварања нових радних места данас смо договорили да започнемо са припремама на организацији великог бизнис форума. Настављамо са политиком континуитета коју трасирају председник Александар Вучићв, Влада Србије и председника СНС-а Милош Вучевић која се огледа у посвећености развоју и јачању наших међународних односа - навела је Месаровић. 

 

адријана месаровић амбасадорка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
